"شخص شديد الخطورة".. نانسي بيلوسي تطالب بعزل ترمب من منصبه فورا (فيديو)

طالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب من منصبه فورا بموجب التعديل 25 بالدستور.

وقالت بيلوسي إن ترمب شخص شديد الخطورة وينبغي ألا يستمر في المنصب.

وطالبت رئيسة مجلس النواب مايك بنس نائب الرئيس والحكومة بتفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الذي يسمح لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنه "غير قادر على تحمّل أعباء منصبه".

وحذّرت بيلوسي من أنّه إذا لم تتم تنحية ترمب بموجب هذه الآلية الدستورية، فإن الكونغرس مستعد لإطلاق آلية لعزله من خلال محاكمته برلمانيا.

وقالت بيلوسي إن تنحية ترمب، الذي لم يتبق له في السلطة سوى أقل من أسبوعين، هي "أمر ملح وبالغ الأهمية"، مشيرة إلى أن "رئيس الولايات المتحدة حرض بالأمس على تمرد مسلح ضد أمريكا".

Yesterday, American democracy came under attack — but we refuse to be bullied into abandoning our duty to work #ForThePeople . https://t.co/6KoVAVbZh7

في غضون ذلك، قالت وزيرة النقل إلين تشاو إنها ستستقيل بعد اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) الأربعاء.

وأضافت تشاو، وهي زوجة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، أن استقالتها ستكون سارية اعتبارا من الاثنين المقبل.

وقالت الوزيرة إن الهجوم "أصابها باضطراب شديد بطريقة لا يمكن معها أن تقف متفرجة".

It has been the honor of a lifetime to serve the U.S. Department of Transportation. pic.twitter.com/rFxPsBoh6t

كما أعلن عدد متنام من معاوني الرئيس الاستقالة من مناصبهم، ومن بينهم ميك موليفاني، المبعوث الخاص لأيرلندا الشمالية، ومستشاره للشؤون الروسية رايان تولي.

ويواجه ترمب دعوات متزايدة لعزله واستقالات بين أعضاء فريقه بالبيت الأبيض، وذلك غداة اقتحام مؤيدين له مبنى الكونغرس الأمريكي.

وصادق الكونغرس رسميا على فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات، بعد ساعات من اقتحام أنصار ترمب المبنى.

وعلى الرغم من أنه لا يتبقى لترمب سوى 13 يوما في السلطة، فقد خرجت دعوات عدة بإقصائه من المنصب إحداها لزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ وأخرى لعضو جمهوري بمجلس النواب.

وفي وقت سابق، دعا زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر نائب الرئيس مايك بنس إلى عزل ترمب بموجب التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي، الذي يسمح لأعضاء الإدارة بإقصاء الرئيس إذا بات غير أهل للمنصب. ودعا عضو جمهوري واحد على الأقل و19 ديمقراطيا في مجلس النواب إلى اتخاذ نفس الإجراء.

The quickest and most effective way—it can be done today—to remove this president from office would be for the Vice President to immediately invoke the 25th amendment.

If the Vice President and the Cabinet refuse to stand up, Congress must reconvene to impeach President Trump.

— Chuck Schumer (@SenSchumer) January 7, 2021