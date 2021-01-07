البث الحي
سياسة|أمريكا

"شخص شديد الخطورة".. نانسي بيلوسي تطالب بعزل ترمب من منصبه فورا (فيديو)

رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تلوح بمطرقة خلال الجلسة الأولى للكونغرس الـ117 في مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن (رويترز)
رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تلوح بمطرقة خلال الجلسة الأولى للكونغرس الـ117 في مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن (رويترز)
7/1/2021

طالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب من منصبه فورا بموجب التعديل 25 بالدستور.

وقالت بيلوسي إن ترمب شخص شديد الخطورة وينبغي ألا يستمر في المنصب.

وطالبت رئيسة مجلس النواب مايك بنس نائب الرئيس والحكومة بتفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الذي يسمح لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنه "غير قادر على تحمّل أعباء منصبه".

وحذّرت بيلوسي من أنّه إذا لم تتم تنحية ترمب بموجب هذه الآلية الدستورية، فإن الكونغرس مستعد لإطلاق آلية لعزله من خلال محاكمته برلمانيا.

وقالت بيلوسي إن تنحية ترمب، الذي لم يتبق له في السلطة سوى أقل من أسبوعين، هي "أمر ملح وبالغ الأهمية"، مشيرة إلى أن "رئيس الولايات المتحدة حرض بالأمس على تمرد مسلح ضد أمريكا".

في غضون ذلك، قالت وزيرة النقل إلين تشاو إنها ستستقيل بعد اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) الأربعاء.
وأضافت تشاو، وهي زوجة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، أن استقالتها ستكون سارية اعتبارا من الاثنين المقبل.

وقالت الوزيرة إن الهجوم "أصابها باضطراب شديد بطريقة لا يمكن معها أن تقف متفرجة".

كما أعلن عدد متنام من معاوني الرئيس الاستقالة من مناصبهم، ومن بينهم ميك موليفاني، المبعوث الخاص لأيرلندا الشمالية، ومستشاره للشؤون الروسية رايان تولي.

ويواجه ترمب دعوات متزايدة لعزله واستقالات بين أعضاء فريقه بالبيت الأبيض، وذلك غداة اقتحام مؤيدين له مبنى الكونغرس الأمريكي.

وصادق الكونغرس رسميا على فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات، بعد ساعات من اقتحام أنصار ترمب المبنى.

وعلى الرغم من أنه لا يتبقى لترمب سوى 13 يوما في السلطة، فقد خرجت دعوات عدة بإقصائه من المنصب إحداها لزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ وأخرى لعضو جمهوري بمجلس النواب.

وفي وقت سابق، دعا زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر نائب الرئيس مايك بنس إلى عزل ترمب بموجب التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي، الذي يسمح لأعضاء الإدارة بإقصاء الرئيس إذا بات غير أهل للمنصب. ودعا عضو جمهوري واحد على الأقل و19 ديمقراطيا في مجلس النواب إلى اتخاذ نفس الإجراء.

وقال شومر في بيان "ما حدث في مبنى الكونغرس الأمريكي أمس هو تمرد ضد الولايات المتحدة بتحريض من الرئيس.. لا ينبغي للرئيس البقاء في السلطة ليوم واحد بعد ذلك".

وأضاف قائلا "إذا رفض نائب الرئيس وكذلك الحكومة التحرك، فإنه ينبغي للكونغرس الانعقاد لمساءلة الرئيس بغية عزله".

وقام مجلس النواب، الذي يقوده الديمقراطيون، بمساءلة ترمب في ديسمبر/ كانون الأول 2019 بشأن اتهامات بإساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس بعدما ضغط الرئيس على أوكرانيا للتحقيق مع بايدن، لكن مجلس الشيوخ، الذي كان يقوده الجمهوريون، صوت في فبراير/ شباط 2020 لصالح إبقاء ترمب في المنصب.

ودعا العضو الجمهوري بمجلس النواب آدم كينزنغر إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور لإقصاء ترمب من السلطة.

وقال كينزنغر في مقطع مصور على تويتر "كل المؤشرات تدل على أن الرئيس أصبح منفصلا، ليس فقط عن مهام منصبه أو حتى عن القسم الذي أداه، وإنما عن الواقع ذاته".

ويحتاج تفعيل التعديل الخامس والعشرين إلى دعم من الجمهوريين في الكونغرس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

روسيا تهاجم الديمقراطية الأمريكية.. وميركل تأسف لعدم اعتراف ترمب بالهزيمة

رأت روسيا أن اقتحام الكونغرس الأمريكي يشكل دليلا على دخول الولايات المتحدة مرحلة تراجع، وقال مسؤولون فيها إن النظام الانتخابي الأمريكي والانقسامات العميقة في البلاد تجعل الديمقرطية فيه “عرجاء”.

7/1/2021

توابع اقتحام الكونغرس.. قرار جديد من فيسبوك وإنستغرام بشأن حسابي ترمب

قال الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، إن الشركة ستمدد الحظر المفروض على حسابي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على فيسبوك وإنستغرام خلال الأسبوعين المقبلين على الأقل لحين اكتمال عملية انتقال السلطة.

7/1/2021
المزيد من سياسة

لحظة الإفراج عن أسير فلسطيني بعد 18 عاما قضاها في سجون الاحتلال (فيديو)

(الجزيرة)

مريض يستغيث من نقص الأكسجين داخل مستشفى في مصر (فيديو)

(الجزيرة مباشر)

رئيس أذربيجان يحذر من "الاستفزازات" في كاراباخ: أرمينيا ستندم

الرئيس الأذري إلهام علييف (غيتي)

السودان.. البرهان وحميدتي يمثلان قريبا أمام لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة

(الجزيرة مباشر)
الأكثر قراءة

تسجيل صوتي جديد.. رسالة من رغد صدام حسين إلى الجيش العراقي

الرئيس العراقي السابق صدام حسين ونجلته رغد

"صلوا عليّ صلاة غائب".. مشهد صادم لشاب مصري يحتضر داخل مستشفى العزل (فيديو)

شاب مصري مصاب بفيروس كورونا يطالب بأداء صلاة الغائب عليه (مواقع التواصل)

إسرائيل تكشف للمرة الأولى عدد قتلى مواطنيها بصواريخ صدام حسين قبل 30 عاما

صورة لآثار قصف صواريخ اسكود العراقية على تل أبيب في عام 1991 (غيتي - أرشيفية)

أول تصريحات لترمب بعد تصديق الكونغرس على فوز بايدن برئاسة أمريكا

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)