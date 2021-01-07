البث الحي
سياسة

بايدن يوجه رسالة إلى ترمب بعد اقتحام أنصاره للكونغرس (فيديو)

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (مواقع التواصل)
الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (مواقع التواصل)
6/1/2021

وجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن رسالة إلى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب، الخميس، دعاه فيها إلى الاضطلاع بمسؤوليته ومطالبة أنصاره بإنهاء "حصار" مبنى الكونغرس الأمريكي.

وقال بايدن إن الديمقراطية الأمريكي تتعرض "لاعتداء" غير مسبوق.

وأضاف بايدن "أطالب الرئيس ترمب إلى الظهور على التلفزيون الوطني الآن والوفاء بقسمه والدفاع عن الدستور والمطالبة بإنهاء هذا الحصار".

وقال بايدن: "يجب أن نتحلى بالعدالة وأن نتحسس طريقنا نحو الأفضل."

وأوضح بايدن أن "التصديق على نتائج المجمع الانتخابي يجب أن يكون مقدسا للديمقراطية الأمريكية".

واقتحم أنصار ترمب مبنى الكونغرس الأمريكي خلال جلسة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب للتصديق على فوز بايدن.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

ترمب لأنصاره بعد اقتحامهم الكونغرس: "عودوا لبيوتكم وابقوا سالمين" (فيديو)

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (غيتي)

إسرائيل تكشف للمرة الأولى عدد قتلى مواطنيها بصواريخ صدام حسين قبل 30 عاما

صورة لآثار قصف صواريخ اسكود العراقية على تل أبيب في عام 1991 (غيتي - أرشيفية)

صور صادمة: إصابة امرأة بطلق ناري خلال اقتحام الكونغرس الأمريكي

عنصر أمن يحاول وقف نزيف من صدر امرأة أصيبت بطلق ناري خلال اقتحام أنصار ترمب للكونغرس الأمريكي (غيتي)

السودان يوقع على اتفاق التطبيع مع إسرائيل ويحصل على قرض أمريكي

وزير العدل السوداني(يمين) يوقع مع وزير الخزانة الأمريكي(يسار) على اتفاق ابراهام (وكالة الأناضول)
الأكثر قراءة

الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله: قطر انتصرت وثمن المعركة كان هائلا

الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله (مواقع التواصل)

أنور قرقاش يكشف مصير المطالب الـ13 للمصالحة مع قطر

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش

تسجيل صوتي جديد.. رسالة من رغد صدام حسين إلى الجيش العراقي

الرئيس العراقي السابق صدام حسين ونجلته رغد