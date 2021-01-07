بايدن يوجه رسالة إلى ترمب بعد اقتحام أنصاره للكونغرس (فيديو)

وجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن رسالة إلى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب، الخميس، دعاه فيها إلى الاضطلاع بمسؤوليته ومطالبة أنصاره بإنهاء "حصار" مبنى الكونغرس الأمريكي.

وقال بايدن إن الديمقراطية الأمريكي تتعرض "لاعتداء" غير مسبوق.

وأضاف بايدن "أطالب الرئيس ترمب إلى الظهور على التلفزيون الوطني الآن والوفاء بقسمه والدفاع عن الدستور والمطالبة بإنهاء هذا الحصار".

وقال بايدن: "يجب أن نتحلى بالعدالة وأن نتحسس طريقنا نحو الأفضل."

وأوضح بايدن أن "التصديق على نتائج المجمع الانتخابي يجب أن يكون مقدسا للديمقراطية الأمريكية".

واقتحم أنصار ترمب مبنى الكونغرس الأمريكي خلال جلسة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب للتصديق على فوز بايدن.