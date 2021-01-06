بالصور: حراس الكونغرس يدافعون بالأسلحة النارية عن أنفسهم ضد أنصار ترمب

أظهرت صور التقطتها عدسات وكالات الأنباء قوات الأمن في مبنى الكونغرس الأمريكي وهي تستل أسلحتها للدفاع عن نفسها إثر هجوم أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب على مبنى الكونغرس.

واقتحم أنصار ترمب مبنى الكونغرس خلال جلسة مشتركة لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين للتصديق على انتخاب الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

وقال النائب دان كيلدي من داخل المجلس إن "أمن المجلس وشرطة الكابيتول أشهروا مسدساتهم بينما راح متظاهرون يطرقون على الباب الخارجي للقاعة".

وأضاف "صدرت لنا تعليمات بأن نستلقي على الأرض ونضع الأقنعة الواقية من الغاز".

(غيتي)

أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب يقتحمون الكونغرس (غيتي)



وفرضت رئيسة بلدية واشنطن موريال بوزر حظرا للتجول، الأربعاء، يشمل كامل المدينة إثر اقتحام متظاهرين داعمين للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب حواجز الأمن في مبنى الكونغرس.

وجاء القرار بعدما تقدم آلاف المتظاهرين نحو مقر الكونغرس ما أجبر المشرعين على رفع جلسة المصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية. ويتواصل حظر التجول حتى الساعة السادسة صباح الخميس.

وأغلقت السلطات مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) اليوم الأربعاء إثر اختراق حشود تحتج على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن للحواجز الأمنية أثناء مناقشة المجلس للتوثيق الرسمي لفوزه على الرئيس دونالد ترمب.