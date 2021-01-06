السودان يوقع على اتفاق التطبيع مع إسرائيل ويحصل على قرض أمريكي

قالت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الانتقالية في السودان وقعت على اتفاق "ابراهام" لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

We congratulate the civilian-led transitional government on its signature today of the Abraham Accords Declaration, which will help further Sudan on its transformative path to stability, security, and economic opportunity. — US Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) January 6, 2021

ونشر حساب السفارة الأمريكية في الخرطوم على تويتر تغريدة جاء فيها " نهنئ الحكومة الانتقالية المدنية لتوقيعها اليوم على إعلان اتفاق ابراهام، الذي يساعد السودان في مسارها التحولي إلى الاستقرار والأمن والفرص الاقتصادية".

وأضافت السفارة "الاتفاق يسمح للسودان وإسرائيل والدول الموقعة الأخرى على اتفاق ابراهام ببناء ثقة متبادلة وزيادة التعاون في المنطقة".

The agreement allows Sudan, Israel and other signers of the Abraham Accords to build mutual trust and increase cooperation in the region. — US Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) January 6, 2021

وكذلك جرى توقيع إعلان "اتفاقيات إبراهام"، حيث مثّلَ الجانب السوداني، وزير العدل، د. نصر الدين عبد الباري، فيما وقع عن الجانب الأمريكي وزير الخزانة الأمريكية السيد ستيفن منوشين. pic.twitter.com/ReRAkg7Pfx — مكتب رئيس الوزراء – السودان (@SudanPMO) January 6, 2021

قرض أمريكي

من جانبها، قالت وزارة المالية الأمريكية إن وزير المالية ستيفن مونتشن زار السودان، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى ووقع مذكرة تفاهم مع الحكومة السودانية لتوفير قرضا يمكن السودان من تسوية متأخراته المالية البالغة نحو 1.2 مليار دولار للبنك الدولي فور تلبية الشروط المتفق عليها مع البنك الدولي ومذكرة التفاهم".

Readout from my stop in Khartoum Sudan. pic.twitter.com/lks75rPnzI — Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) January 6, 2021

وقالت وزارة المالية السودانية، الأربعاء، إنها "وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الخزانة الأمريكية لتوفير تسهيلات تمويلية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي، والتي ستمكن السودان من الحصول على ما يزيد عن مليار دولار سنويًا من البنك الدولي لأول مرة منذ 27 عامًا".

وغرد حساب مكتب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك على تويتر قائلا: "السودان والولايات المتحدة يوقعان على مذكرة تفاهم بقرض تجسيري وإعلان حول السلام والتعايش بين شعوب المنطقة".

السودان والولايات المتحدة يوقعان على مذكرة تفاهم بقرض تجسيري وإعلان حول السلام والتعايش بين شعوب المنطقة وقع السودان والولايات المتحدة الأمريكية اليوم وفي إطار زيارة وفد الحكومة الأمريكية برئاسة وزير الخزانة مذكرة تفاهم للقرض التجسيري… pic.twitter.com/ikGp0QiwQR — مكتب رئيس الوزراء – السودان (@SudanPMO) January 6, 2021

…وبموجبه ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بسداد متأخرات السودان لمجموعة البنك الدولي، مما يُمكن البلاد أخيراً من الوصول لمصادر تمويل تصل قيمتها لمليار ونصف المليار دولار سنوياً، وهي موارد تدفع باقتصاد البلاد وتُعين الحكومة على تنفيذ مشروعات البُنى التحتية والتنمية المختلفة… — مكتب رئيس الوزراء – السودان (@SudanPMO) January 6, 2021

…في وقت تدخل فيه بلادنا لفسحات السلام، ووقع عن حكومة السودان وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة د. هبة محمد علي فيما وقع عن الولايات المتحدة الأمريكية وزير الخزانة الأمريكي. pic.twitter.com/nF0Ql7hF1c — مكتب رئيس الوزراء – السودان (@SudanPMO) January 6, 2021

وكذلك جرى توقيع إعلان "اتفاقيات إبراهام"، حيث مثّلَ الجانب السوداني، وزير العدل، د. نصر الدين عبد الباري، فيما وقع عن الجانب الأمريكي وزير الخزانة الأمريكية السيد ستيفن منوشين. pic.twitter.com/ReRAkg7Pfx — مكتب رئيس الوزراء – السودان (@SudanPMO) January 6, 2021

وينص الإعلان على ضرورة ترسيخ معاني التسامح والحوار والتعايش بين مختلف الشعوب والأديان بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، بما يخدم تعزيز ثقافة السلام، كما أوضحت بنود الإعلان أن أفضل الطُرُق للوصول لسلام مستدام بالمنطقة والعالم تكون من خلال التعاون المشترك والحوار بين الدول… — مكتب رئيس الوزراء – السودان (@SudanPMO) January 6, 2021

ووصل وزير الخزانة الأمريكي إلى السودان لإجراء محادثات حول المساعدات الاقتصادية الأمريكية المستقبلية بعد شطب الخرطوم من القائمة السوداء لواشنطن للدول "الراعية للإرهاب".