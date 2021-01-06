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السودان يوقع على اتفاق التطبيع مع إسرائيل ويحصل على قرض أمريكي

وزير العدل السوداني(يمين) يوقع مع وزير الخزانة الأمريكي(يسار) على اتفاق ابراهام (وكالة الأناضول)
وزير العدل السوداني(يمين) يوقع مع وزير الخزانة الأمريكي(يسار) على اتفاق ابراهام (وكالة الأناضول)
6/1/2021

قالت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الانتقالية في السودان وقعت على اتفاق "ابراهام" لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

 

ونشر حساب السفارة الأمريكية في الخرطوم على تويتر تغريدة جاء فيها " نهنئ الحكومة الانتقالية المدنية لتوقيعها اليوم على إعلان اتفاق ابراهام، الذي يساعد السودان في مسارها التحولي إلى الاستقرار والأمن والفرص الاقتصادية".

وأضافت السفارة "الاتفاق يسمح للسودان وإسرائيل والدول الموقعة الأخرى على اتفاق ابراهام ببناء ثقة متبادلة وزيادة التعاون في المنطقة".

قرض أمريكي

من جانبها، قالت وزارة المالية الأمريكية إن وزير المالية ستيفن مونتشن زار السودان، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى ووقع مذكرة تفاهم مع الحكومة السودانية لتوفير قرضا يمكن السودان من تسوية متأخراته المالية البالغة نحو 1.2 مليار دولار للبنك الدولي فور تلبية الشروط المتفق عليها مع البنك الدولي ومذكرة التفاهم".

وقالت وزارة المالية السودانية، الأربعاء، إنها "وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الخزانة الأمريكية لتوفير تسهيلات تمويلية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي، والتي ستمكن السودان من الحصول على ما يزيد عن مليار دولار سنويًا من البنك الدولي لأول مرة منذ 27 عامًا".

وغرد حساب مكتب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك على تويتر قائلا: "السودان والولايات المتحدة يوقعان على مذكرة تفاهم بقرض تجسيري وإعلان حول السلام والتعايش بين شعوب المنطقة".

ووصل وزير الخزانة الأمريكي إلى السودان لإجراء محادثات حول المساعدات الاقتصادية الأمريكية المستقبلية بعد شطب الخرطوم من القائمة السوداء لواشنطن للدول "الراعية للإرهاب".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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