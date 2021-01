السودان يوقع على اتفاق التطبيع مع إسرائيل ويحصل على قرض أمريكي

قالت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الانتقالية في السودان وقعت على اتفاق "ابراهام" لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

We congratulate the civilian-led transitional government on its signature today of the Abraham Accords Declaration, which will help further Sudan on its transformative path to stability, security, and economic opportunity.

— US Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) January 6, 2021