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شاهد: ولي العهد السعودي يعانق أمير دولة قطر لحظة وصوله مطار العلا

5/1/2021

وصل إلى مدينة العلا شمال غربي السعودية، اليوم الثلاثاء، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للمشاركة في اجتماعات القمة الخليجية الـ 41.

وكان في استقبال الشيخ تميم، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي عانق الأمير تميم ودار بينهما حوار، حتى استقلال الأمير تميم السيارة التي أقلته إلى مقر انعقاد القمة.

وتنعقد اليوم  القمة الخليجية الـ41، بعد الإعلان مساء أمس عن نجاح جهود المصالحة الخليجية وبدء رفع الحصار المفروض على دولة قطر منذ أكثر من 3 سنوات.

وقد أعلنت الكويت مساء أمس أن السعودية ستعيد فتح أجوائها وحدودها البرية مع قطر. وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح، إن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالا هاتفيا مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح أنه "تم التأكيد خلال الاتصال على حرص الجميع على وحدة الصف ولَمّ الشمل وجمع الكلمة من خلال توقيع بيان العلا الذي يعد -بحول الله- إيذانا باستهلال صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية، خالية من أي عوارض تشوبها".

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المصدر : الجزيرة مباشر

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