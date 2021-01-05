تلقى لقاح كورونا داخل متجر.. فيديو لطالب أمريكي يحقق انتشارا واسعا

حقق تسجيل مصور يظهر طالبا في واشنطن يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا رغم أنه لا ينتمي إلى أي من الفئات ذات الأولوية في التلقيح، انتشارا كبيرا عبر "تيك توك" إذ شوهد نحو 735 ألف مرة حتى الثلاثاء.

وفي الفيديو، تقترح صيدلانية في متجر كبير على هذا الطالب في الحقوق وصديق له حقنهما باللقاح بعدما لاحظت وجود جرعتين متبقيتين شارفت صلاحيتهما على الانتهاء.

وروى الطالب ديفيد ماكميلان عبر قناة "ان بي سي"، "لقد نظرت إلينا وقالت لنا "لديّ جرعتان من اللقاح وسأضطر لرميهما إذا لم أحقن بهما أحدا. نحن سنغلق بعد 10 دقائق. هل تريدان لقاح مودرنا؟".

وتشمل حملة التلقيح التي بدأت منتصف الشهر الماضي في الولايات المتحدة، خصوصا أفراد الطواقم العلاجية في المرحلة الراهنة، لذا فإن ديفيد ماكميلان ليس من الفئة التي يحظى أفرادها بأولوية، وفق توصيات السلطات الصحية الأميركية.

ووصف ماكميلان الصيدلانية بأنها "بطلة"، قائلا إنه اغتنم الفرصة للتوعية بأهمية اللقاح من خلال نشره فيديو عبر "تيك توك" شوهد نحو 735 ألف مرة.

وقال عبر "ان بي سي"، "من المهم في ظل وجود هذا الكم من التضليل في كل مكان، أن يتمكن الناس من أن يروا أن هذا الأمر جيد وإيجابي. يجب أن نكون متحمسين لفكرة القدرة على مكافحة الجائحة".

وينوي الشاب تلقي جرعته الثانية من اللقاح في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأوضحت سلسلة متاجر "جاينت" التي تتبع لها الصيدلية، أن الصيدلانية احترمت توصيات السلطات الصحية في العاصمة الأمريكية لكن العاملين في القطاع الصحي لم يقبلوا بالأعداد الكافية لتلقي هذه اللقاحات في المكان.

وعلقت السلسلة في بيان "لقاح موديرنا ثمين وينقذ أرواحا، ونحن سعداء لأننا لم نفرّط به واستخدمنا كل الجرعات" الموجودة في الصيدلية.

وذكرت المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها أن أكثر من 4.5 ملايين شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة حيث يُسمح فقط باستخدام لقاحي "فايزر/بايونتيك" و"مودرنا" حتى الساعة.

معظم جرعات لقاح كورونا في أمريكا لم تُستخدم

وقال مسؤولون في قطاع الصحة بالولايات المتحدة إن أكثر من ثلثي لقاحات كورونا التي جرى شحنها داخل الولايات المتحدة، وإجماليها 15 مليون جرعة، لم يُستخدم بينما تعهد حاكما ولايتي نيويورك وفلوريدا بمعاقبة المستشفيات التي لا تسرع بإعطاء التطعيمات.

وقال آندرو كومو حاكم نيويورك أمس الاثنين إنه ينبغي على المستشفيات استخدام اللقاحات في غضون أسبوع من تسلمها وإلا ستواجه غرامة أو خفض إمداداتها في المستقبل، وذلك قبل ساعات من الإعلان عن أول إصابة في نيويورك بسلالة متحورة من الفيروس أسرع انتشارا كانت قد ظهرت أول الأمر في بريطانيا.

وقال كومو "لا أريد اللقاح في مبرد (ثلاجة) أو مجمدا، أريده في ذراع أي شخص". وأضاف "إذا كنتم لا تقومون بهذه الوظيفة فإن هذا يثير تساؤلات عن كفاءة تشغيل المستشفيات".

نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب كامالا هاريس تتلقى لقاح مودرنا (ر ويترز)

واستخدمت مستشفيات نيويورك في المجمل أقل من نصف جرعات اللقاح المخصصة لها حتى اليوم لكن أداءها متباين حسبما قال كومو.

وفي فلوريدا، التي يعطي مسؤولوها لكبار السن الأولوية في التطعيم باللقاح على العديد من العاملين في الوظائف الضرورية، أعلن الحاكم رون ديسانتيس سياسة تخصص بموجبها الولاية المزيد من الجرعات للمستشفيات التي تستخدم اللقاح بوتيرة أسرع.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن فلوريدا استخدمت أقل من ربع الجرعات التي حصلت عليها، وهي في المجمل 1.14 مليون جرعة.

وأضافت المراكز أن الحكومة الاتحادية وزعت أكثر من 15 مليون جرعة على الولايات والمناطق الأمريكية لكن لم يُستخدم منها سوى حوالي 4.5 مليون جرعة.

وفي ضوء هذا العدد تكون الحكومة أبعد كثيرا من تحقيق هدف تطعيم 20 مليون شخص باللقاح بحلول نهاية 2020، لكن المسؤولين يقولون إنهم يتوقعون تسارع الوتيرة بقوة هذا الشهر.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.