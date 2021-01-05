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مساع كورية جنوبية لتحرير سفينة تحتجزها إيران في مضيق هرمز

ناقلة النفط المحتجزة (ر ويترز)
ناقلة النفط المحتجزة (ر ويترز)
5/1/2021

استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء السفير الإيراني لدى البلاد للاحتجاج على احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية فقد عبر مدير دائرة شؤون أفريقيا والشرق الأوسط بالوزارة كو كيونج-سوك أثناء لقائه بالسفير الإيراني لدى سول سعيد بادامشي شابستاري عن أسفه لاحتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط "هانكوك كيمي" في اليوم السابق.

وطالب المسؤول السفير الإيراني بالإفراج عن ناقلة النفط في أقرب وقت.

وأكد السفير شابستاري عند وصوله إلى الوزارة أن جميع البحارة بأمان، وأضاف أنه لا داع للقلق بشأن سلامتهم، غير أنه لم يعلق على أسباب الاحتجاز ولا موعد الإفراج عن الناقلة.

وأكدت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إنها تبذل جهودا دبلوماسية لتحرير ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية وتحتجزها إيران.

وقالت وزيرة الخارجية كانج كيونج-وا إنها ردت على نظرائها في إيران أمس الاثنين وإن الوزارة تجري الآن محادثات مع دبلوماسيين في طهران وسول لحل المشكلة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت يوم الاثنين أن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج واعتقل أفراد طاقمها.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه العلاقات بين طهران وسول توترا بخصوص أرصدة إيرانية مجمدة في بنوك كورية جنوبية بسبب العقوبات الأمريكية.

مضيق هرمز

يفصل ذلك الممر المائي بين إيران وسلطنة عمان. ويربط مضيق هرمز الخليج بخليج عمان وبحر العرب.

ويبلغ عرض المضيق 33 كيلومترا عند أضيق جزء منه، لكن الممر الملاحي لا يتجاوز عرضه ثلاثة كيلومترات في كلا الاتجاهين.

وقد سعت الإمارات والسعودية إلى العثور على طرق أخرى لتجنب المضيق وشمل ذلك مد المزيد من خطوط أنابيب النفط.

ما أهميته؟

قالت شركة فورتيكسا للتحليلات النفطية إن نحو خمس إنتاج العالم من النفط يمر عبر المضيق أي نحو 17.4 مليون برميل يوميا في حين بلغ الاستهلاك نحو 100 مليون برميل يوميا عام 2018.

ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (ر ويترز)

ويمر عبر المضيق معظم صادرات الخام من السعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة والكويت والعراق، وجميعها دول أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

كما يمر من المضيق أيضا كل إنتاج قطر تقريبا من الغاز الطبيعي المسال. وقطر أكبر مُصدر له في العالم.

توتر سياسي

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران بهدف وقف صادراتها من النفط.

وهددت إيران بتعطيل شحنات النفط عبر مضيق هرمز إذا حاولت الولايات المتحدة خنق اقتصادها.

أما الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين فهو مكلف بحماية السفن التجارية في المنطقة.

وقائع سابقة شهدها مضيق هرمز

  • سعى كل من العراق وإيران خلال حربهما بين عامي 1980 و1988 إلى عرقلة صادرات نفط البلد الآخر فيما عرف في ذلك الوقت بحرب الناقلات.
  • في يوليو/ تموز 1988، أسقطت البارجة الحربية الأمريكية فينسينس طائرة إيرانية مما أسفر عن مقتل 290 شخصا هم جميع من كانوا على متنها. وقالت واشنطن إنه حادث لم يكن متعمدا بينما قالت طهران إنه هجوم متعمد.
  • في مطلع 2008، قالت الولايات المتحدة إن الزوارق الإيرانية هددت 3 سفن تابعة للبحرية الأمريكية في المضيق.
مضيق هرمز (ر ويترز)
  • في يوليو/ تموز 2010، تعرضت ناقلة النفط اليابانية إم ستار لهجوم في المضيق. وأعلنت جماعة متشددة تعرف باسم كتائب عبد الله عزام، المرتبطة بتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن الهجوم.
  • في يناير/ كانون الثاني 2012، هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز ردا على عقوبات أمريكية وأوربية استهدفت إيراداتها النفطية في محاولة لوقف برنامج طهران النووي.
  • في مايو/ أيار 2015، صادرت سفن إيرانية سفينة حاويات في المضيق وأطلقت طلقات صوب ناقلة ترفع علم سنغافورة قالت طهران إنها دمرت منصة نفطية إيرانية.
  • في يوليو/ تموز 2018، لمح الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى أن بلاده قد تعطل مرور النفط عبر مضيق هرمز ردا على دعوات أمريكية لخفض صادرات إيران من الخام إلى الصفر.
  • في مايو/ أيار 2019، هوجمت 4 سفن بينها ناقلتا نفط سعوديتان قبالة ساحل الإمارات قرب الفجيرة خارج مضيق هرمز.
  • في يناير/ كانون الثاني 2021، احتجزت إيران سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج واعتقلت أفراد طاقمها.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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