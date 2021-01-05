كورونا.. الإغلاقات تتوالى وبوتين وميركل يبحثان إنتاج لقاح مشترك

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حول توثيق التعاون في مكافحة جائحة كورونا.

وأعلن الكرملين في موسكو اليوم الثلاثاء أن المكالمة الهاتفية بين الزعيمين دارت حول الآفاق المحتملة لإنتاج مشترك للقاحات.

وبحسب البيانات، من المنتظر أن يواصل وزيرا صحة البلدين ومتخصصون المناقشات حول هذا الموضوع. ولم يتم الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وفي منتصف أغسطس/ آب الماضي وافقت روسيا على لقاح "سبوتنيك في" للاستخدام على نطاق واسع بين السكان. وتم الآن تسجيل لقاح ثان. وتسري التطعيمات في روسيا منذ بداية ديسمبر/ كانون أول الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين برلين وموسكو أكثر توترا حاليا مما كانت عليه منذ عقود ترجع بين أمور أخرى إلى محاولة تسميم المعارض

الروسي أليكسي نافالني وهجوم قراصنة إلكترونيين على البرلمان الألماني (بوندستاج) في عام 2015 .

إغلاق جديد في بريطانيا

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء الإثنين فرض "إغلاق" جديد في مختلف أنحاء بريطانيا بهدف الحدّ من تفشّي فيروس كورونا المتحوّر الأسرع انتقالاً والحؤول دون انهيار النظام الصحّي في البلاد.

وقال جونسون في خطاب إلى الأمة نقله التلفزيون مباشرة على الهواء إنّ الإغلاق الجديد الصارم على غرار ذلك الذي فُرض في الربيع يلحظ إقفال المدارس وسيستمرّ حتى منتصف فبراير/ شباط.

WATCH LIVE: My update on coronavirus. (4 January 2021) https://t.co/ZL6PeAGWPl — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 4, 2021

وشدّد رئيس الوزراء المحافظ على أنّ القيود الصارمة التي فرضت على ما يقرب من 80% من سكان إنجلترا لم تكف لوقف انتشار هذه الطفرة الجديدة من الفيروس، الأكثر عدوى من السلالة الأصلية بنسبة تترواح بين 50 و70% وفقاً للعلماء البريطانيين.

وأضاف أنّ أعداد المصابين بالفيروس في مستشفيات إنجلترا بلغت حوالى 27 ألف مريض و"زادت بنحو الثلث" في أسبوع واحد، وتخطّت بنسبة 40% ما كانت عليه في ذروة الموجة الوبائية الأولى.

وقال جونسون "من الواضح أنّنا بحاجة لبذل المزيد" من الجهود "للسيطرة على الطفرة الجديدة"، مشيراً إلى أنّه "لذلك، يجب علينا الدخول في إغلاق عام صارم بما يكفي للسيطرة على هذه الطفرة".

إغلاق المدارس

وعلى غرار ما حدث خلال الإغلاق العام الأول في الربيع، وخلافاً للإغلاق الثاني في نوفمبر/ تشرين الثاني، فإنّ الإغلاق الثالث الذي سيدخل رسمياً حيّز التنفيذ فجر الأربعاء سيشمل إقفال المدارس التي ستتحوّل اعتباراً من صباح الثلاثاء إلى نظام التعليم عن بُعد.

وعلى الرّغم من أنّ البرلمان سيناقش هذه الإجراءات الأربعاء فقد ناشد جونسون سكّان إنكلترا الالتزام بها على الفور.

وأوضح رئيس الوزراء في خطابه أنّه إذا سارت الأمور على ما يرام فإنّ الإغلاق العام سيُرفع في منتصف فبراير/ شباط، وفي ذلك الوقت يفترض أن يكون جميع المسنّين الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاماً قد تلقّوا اللّقاح المضادّ للفيروس بفضل تسريع خطى حملة التطعيم الوطنية التي أطلقت في 8 ديسمبر/ كانون الأول باستخدام لقاح فايرز/بايونتيك وتعزّزت الإثنين بانضمام لقاح ثانٍ طوّرته شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

Stay at home. Protect the NHS. Save lives. pic.twitter.com/PUN79POzAw — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 4, 2021

وفي اسكتلندا، أعلنت رئيسة الوزراء نيكولا ستورجون مساء الإثنين إغلاقاً عاماً طوال شهر يناير/ كانون الثاني يشمل أيضاً المدارس.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في المملكة المتّحدة (إنكلترا وإيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز) أكثر من 75 ألف وفاة، لتكون بذلك إحدى أكثر الدول الأوروبية تضرّراً من الجائحة على صعيد الخسائر البشرية.

والوضع ليس أفضل على صعيد الإصابات إذ إنّ المملكة باتت تسجّل يومياً أكثر من 50 ألف إصابة جديدة وقد بلغت الحصيلة اليومية الإثنين حوالي 59 ألف إصابة جديدة.

أكثر من 85 مليون مصاب حول العالم

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 85.7 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 48.1 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و853 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.