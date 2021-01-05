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سياسة

أمير الكويت يهنئ الأمير الوالد في قطر بالمصالحة الخليجية

الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
5/1/2021

هنأ أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على بيان قمة العلا والبيان الختامي للقمة الخليجية التي استضافتها السعودية في وقت سابق الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن أمير الكويت أعرب في اتصال هاتفي مع الأمير الوالد "عن بالغ سروره بهذا الإنجاز التاريخي الذي من شأنه تعزيز وحدة الصف الخليجي والعربي ولم الشمل".

من جهته، أعرب الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن "خالص شكره وتقديره لأمير الكويت"، وأشاد "بجهوده المتممة للمساعي الخيرة والبناءة" التي قام بها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، عودة العلاقات الكاملة بين الدول المقاطعة (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) وقطر بعد قمة خليجية في مدينة العلا السعودية.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، تم فيه إعلان بنود البيان الختامي للقمة وإعلان العلا، إن "ما تم اليوم بحكمة قيادات المجلس والأشقاء في جمهورية مصر العربية هو طي كامل لنقاط الخلاف وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية".

 

المصدر : الجزيرة مباشر

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