أمير الكويت يهنئ الأمير الوالد في قطر بالمصالحة الخليجية

غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني محافظة العلا السعودية مساء الثلاثاء بعد أن ترأس وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
هنأ أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على بيان قمة العلا والبيان الختامي للقمة الخليجية التي استضافتها السعودية في وقت سابق الثلاثاء.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن أمير الكويت أعرب في اتصال هاتفي مع الأمير الوالد "عن بالغ سروره بهذا الإنجاز التاريخي الذي من شأنه تعزيز وحدة الصف الخليجي والعربي ولم الشمل".
سمو أمير البلاد يجري اتصالا هاتفيا بسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أعرب خلاله عن خالص التهاني بمناسبة التوقيع على بيان العلا والبيان الختامي للقمة الخليجيةhttps://t.co/5KbAOlQeVt#كونا #الكويت
— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) January 5, 2021
من جهته، أعرب الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن "خالص شكره وتقديره لأمير الكويت"، وأشاد "بجهوده المتممة للمساعي الخيرة والبناءة" التي قام بها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وكالة الأنباء الكويتية:
أمير الكويت يجري اتصالا هاتفيا بسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة للتهنئة بمناسبة التوقيع على بيان العلا، وسمو الامير الوالد يشيد بجهود الكويت التي تكللت بالنجاح ويثمن اللفتة الكريمة لأمير الكويت. pic.twitter.com/NPvi4Y9w3q
— أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) January 5, 2021
وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، عودة العلاقات الكاملة بين الدول المقاطعة (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) وقطر بعد قمة خليجية في مدينة العلا السعودية.
وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، تم فيه إعلان بنود البيان الختامي للقمة وإعلان العلا، إن "ما تم اليوم بحكمة قيادات المجلس والأشقاء في جمهورية مصر العربية هو طي كامل لنقاط الخلاف وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية".
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية السعودي والأمين العام لـ #مجلس_التعاون_الخليجي في ختام أعمال #القمة_الخليجية الواحدة والأربعين#المصالحة_الخليجية #قمة_العلا https://t.co/KgVx8khnM8
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 5, 2021