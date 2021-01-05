أمير الكويت يهنئ الأمير الوالد في قطر بالمصالحة الخليجية

هنأ أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على بيان قمة العلا والبيان الختامي للقمة الخليجية التي استضافتها السعودية في وقت سابق الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن أمير الكويت أعرب في اتصال هاتفي مع الأمير الوالد "عن بالغ سروره بهذا الإنجاز التاريخي الذي من شأنه تعزيز وحدة الصف الخليجي والعربي ولم الشمل".

سمو أمير البلاد يجري اتصالا هاتفيا بسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أعرب خلاله عن خالص التهاني بمناسبة التوقيع على بيان العلا والبيان الختامي للقمة الخليجيةhttps://t.co/5KbAOlQeVt#كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) January 5, 2021

من جهته، أعرب الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن "خالص شكره وتقديره لأمير الكويت"، وأشاد "بجهوده المتممة للمساعي الخيرة والبناءة" التي قام بها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وكالة الأنباء الكويتية:

أمير الكويت يجري اتصالا هاتفيا بسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة للتهنئة بمناسبة التوقيع على بيان العلا، وسمو الامير الوالد يشيد بجهود الكويت التي تكللت بالنجاح ويثمن اللفتة الكريمة لأمير الكويت. pic.twitter.com/NPvi4Y9w3q — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) January 5, 2021

وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، عودة العلاقات الكاملة بين الدول المقاطعة (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) وقطر بعد قمة خليجية في مدينة العلا السعودية.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، تم فيه إعلان بنود البيان الختامي للقمة وإعلان العلا، إن "ما تم اليوم بحكمة قيادات المجلس والأشقاء في جمهورية مصر العربية هو طي كامل لنقاط الخلاف وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية".