وسط قلق من فعالية اللقاحات.. مريض كلى أول من يتلقى تطعيم كورونا في بريطانيا

تلقى مريض كلى بريطاني جرعة من لقاح أسترازينيكا/أكسفورد المضاد لفيروس كورونا، ليصبح أول شخص في العالم يحصل على اللقاح خارج التجارب السريرية.

وأوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أنه تم حقن بريان بينكر (82 عاما) باللقاح في مستشفى جامعة أكسفورد، وأعرب بينكر، وهو من أكسفورد، عن فخره بتلقي اللقاح في مدينته، التي تبعد 82 كيلومترا شمال لندن.

وقال "سعيد جدا بالحصول على اللقاح المضاد لكورونا اليوم، وفخور حقا بأنه تم تطويره في أكسفورد".

وأضاف "لقد كان التمريض والأطباء والطاقم رائعين، ويمكنني الآن أن أتطلع للاحتفال بالذكرى السنوية الثامنة والأربعين لزواجي مع زوجتي شيرلي في وقت لاحق من هذا العام".

وكانت الجهات التنظيمية البريطانية وافقت في الثلاثين من ديسمبر/كانون أول على الاستخدام الطارئ للقاح.

وأطلقت بريطانيا مطلع ديسمبر/ كانون أول برنامجا موسعا للتلقيح ضد فيروس كورونا، باللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك.

مخاوف بشأن اللقاحات

وقال روبرت بستون المحرر السياسي لتلفزيون "آي.تي.في"، اليوم الإثنين، نقلا عن مستشار علمي للحكومة البريطانية، لم يذكر اسمه، إن هناك علماء قلقون لأنهم ليسوا على ثقة كاملة من أن لقاحات كوفيد-19 ستعمل بكفاءة وفاعلية في الحماية من سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، فيما أعرب، وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في وقت سابق، عن شعوره بقلق بالغ من السلالة الجديدة.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يزور مستشفى تشيس فارم في شمال لندن (رويترز)

ووصل إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 2.66 مليون حالة إصابة حتى صباح اليوم الإثنين

ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد 75 ألفا و137 حالة، وأشارت البيانات إلى تعافي 6094 شخصا.

الولايات المتحدة

في أمريكا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الأحد إن أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات "مبالغ فيها" في الولايات المتحدة، حيث سجلت البلاد عددا قياسيا من الإصابات اليومية كما تجاوزت حصيلة الوفيات 350 ألفا.

وتجاوز عدد الوفيات في البلاد 350 ألف وفاة كما ارتفعت الإصابات إلى 20.4 مليون إصابة منذ بداية تفشي المرض، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

روسيا

من جهة أخرى، أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 482 حالة وفاة و23351 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقد ارتفع إجمالي الوفيات إلى 58988 حالة، كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى ثلاثة ملايين و260138 إصابة، وتعافى مليونان و640036 شخصا.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

إيطاليا

قالت وزيرة العمل الايطالية نونزيا كاتالفو، إن بلادها تدرس مد الحظر المفروض حاليا على فصل الموظفين عن العمل، بصورة جزئية.

وقالت كاتالفو في المقابلة التي أجرتها مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الايطالية، إن الحكومة تبحث أيضا زيادة دخل المواطنين العاطلين عن العمل، وتسهيل إجراءات تقاعد العمال الأكبر سنا.

يذكر أن إيطاليا كانت من الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا، حيث سجلت 75 ألفا و332 حالة وفاة بفيروس كورونا وذلك من بين أكثر من مليوني حالة إصابة.

وقد سجلت إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 ألفا و245 حالة إصابة جديدة، و347 حالة وفاة جديدة، بحسب أحدث إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز".

وتخضع إيطاليا حاليا لإجراءات إغلاق صارمة في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

اليابان

أعلنت العاصمة اليابانية طوكيو تسجيل 884 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أن هذا ثالث يوم على التوالي تسجل فيه طوكيو حالات إصابة يومية تتجاوز 800 حالة.

وقال مسؤولو طوكيو إن عدد الحالات الخطرة ارتفع إلى 108 حالات، فيما تعد أعلى حصيلة يتم تسجيلها حتى الآن.

وكان رئيس مجلس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا قد قال في مؤتمر صحفي اليوم إن اليابان ستدرس إعلان حالة الطوارئ في طوكيو والمقاطعات المحيطة بها بسبب فيروس كورونا.

ويأتي إعلان سوجا بعد أن حث حكام المقاطعات الأربع، بما في ذلك طوكيو، الحكومة المركزية يوم السبت على فرض الإجراء على مناطقهم بعد حدوث ارتفاع كبير في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

ألمانيا

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 1.78 مليون حالة.

وأوضحت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 34 ألفا و791 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 1.42 مليون شخص.

مركز تطعيم ضد كورونا في برلين (رويترز)

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 9 آلاف و847 إصابة.

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 302 حالة، كما بلغ عدد الوفيات اليومية جراء كورونا مستوى قياسيا يوم الأربعاء الماضي بواقع 1129 حالة.

فرنسا

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا 2.71 مليون.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 65164 حالة، وتعافي 201 ألف و308 أشخاص من المصابين.

الهند

وأعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 16 ألفا و504 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 10 ملايين و341 ألفا و291 حالة.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 214 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 149 ألفا و 649 حالة.

الصين

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين أنها تلقت تقارير عن تسجيل 33 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليوم إن 13 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما البقية قادمة من الخارج، ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض أمس.

مواطن صيني يتلقى لقاح مضاد لكورونا (ر ويترز)

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 87150 حالة، بينهم 411 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، وبلغ إجمالي عدد المتعافين 82105، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

كما شهد يوم أمس تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بدون أعراض في البر الرئيسي الصيني. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.

85 مليون مصاب حول العالم

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 85.1 مليون حتى صباح اليوم الاثنين.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من74.9 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و842 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا، وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.