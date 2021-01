10 وزراء دفاع أمريكيين سابقين يحذرون من تدخل الجيش في نزاع الانتخابات الرئاسية

حذر 10 وزراء دفاع أمريكيين سابقين بشكل مشترك من أي احتمال لإساءة استخدام الجيش بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية.

وحذر المسؤولون السابقون – وهم من الجمهوريين والديمقراطيين – في مقال رأي لصحيفة واشنطن بوست يوم الأحد من أن إشراك القوات المسلحة من شأنه أن يقود الولايات المتحدة إلى "منطقة خطيرة وغير شرعية وغير دستورية".

وقع الخطاب ديك تشيني، وجيمس ماتيس، وليون بانيتا، ودونالد رامسفيلد، وويليام كوهين، وتشاك هاجل، وروبرت غيتس، وويليام بيري، وأشتون كارتر، ومارك إسبر، الذي خدم في عهد ترمب مؤخرا.

وبحسب الصحيفة، فإن هؤلاء الـ 10 هم كل من بقي على قيد الحياة ممن خدموا في منصب وزير الدفاع الأمريكي.

وخسر الرئيس دونالد ترمب أمام الديمقراطي جو بايدن في انتخابات 3 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويرفض ترمب الاعتراف بالهزيمة، ويروج لادعاءات لا أساس لها من الصحة تفيد بتزوير الانتخابات ضده، لكنه لم يقدم أي دليل مؤثر أمام أي محكمة.

وخشي النقاد من استغلال ترمب في بعض الأحيان الجيش إذا لزم الأمر من أجل البقاء في السلطة.

وكتب الوزراء السابقون "لقد جرت انتخاباتنا، وأجريت عمليات إعادة فرز الأصوات والتدقيق. وتم التعامل مع التحديات المناسبة من قبل المحاكم. وصدق حكام الولايات على النتائج".

ومن المقرر أن يؤدي بايدن اليمين كرئيس جديد للولايات المتحدة في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.

من جانبها وصفت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، جهود الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب لإلغاء نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا، بأنها "إساءة استخدام جريئة للسلطة".

وفي أحدث مساعيه للاعتراض على نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام جو بايدن، ضغط ترمب – في مكالمة هاتفية يوم السبت استمرت لساعة- على مسؤول الانتخابات الأبرز في جورجيا "للعثور" على ما يقرب من 12 ألف صوت لازمة لقلب نتائج الولاية لصالحه، وفقا لتسجيلات نشرتها صحيفة واشنطن بوست أمس الأحد.

وقالت الديمقراطية هاريس، مساء الأحد، في فعالية انتخابية في سافانا، بولاية جورجيا، إن تصرفات ترمب تكشف "صوت اليأس".

ورفض وزير خارجية ولاية جورجيا براد رافنسبيرجر، وهو من الحزب جمهوري، مزاعم الرئيس في المكالمة، وقال لترمب إنها تستند إلى نظريات مؤامرة مفضوحة.

وغرد ترمب على تويتر بشأن رافنسبرجر يوم الأحد قائلا "إنه ليس لديه فكرة!"، مضيفا إنه اتصل بوزير الخارجية بشأن "تزوير أصوات الناخبين في جورجيا".

Trump Speaks to State Legislators on Call About Decertifying Election https://t.co/z6BgCAe3zX via @BreitbartNews

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2021