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مكالمة مسربة: ترمب يضغط على سكرتير ولاية جورجيا لتغيير النتيجة

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)
3/1/2021

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مكالمة هاتفية مسربة تظهر ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على أكبر مسؤول عن العملية الانتخابية بولاية جورجيا "لإيجاد" أصوات كافية لتحويل هزيمته في الولاية إلى فوز.

وذكرت الصحيفة أن المكالمة الهاتفية سجلت مساء السبت.

ونشرت واشنطن بوست نشرت الأحد مقتطفات من المكالمة بين ترمب وسكرتير ولاية جورجيا الجمهوري براد رافينسبرغر واستمرت ساعة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية البارزة أن ترمب راوح في حديثه مع رافينسبرغر ما بين الإطراء والاستجداء والتهديد بعواقب جنائية غامضة في محاولة لتغيير خسارته في جورجيا أمام الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

وتابعت الصحيفة أن رافينسبرغر ومستشار مكتبه رفضا طوال المكالمة تأكيدات ترمب وأبلغا الرئيس بأنه يستند إلى نظريات المؤامرة بشأن الانتخابات التي جرت بنزاهة ودقة.

وطبقا لمقتطفات من المكالمة التي نشرتها واشنطن بوست على موقعها الالكتروني، قال ترمب "مواطنو جورجيا غاضبون .. الناس في البلاد غاضبون… ولا يوجد ما يمنع من القول، مثلما تعلم، إنك أعدت إحصاء (الأصوات)".

وتابع ترمب في المكالمة المسجلة "انظر.. هذا كل ما أريد منك فعله. كل ما أريده هو إيجاد 11780 صوتا.. لأننا فزنا بالولاية". وأصر ترمب على أنه "لا يمكن بأي حال" أن يكون قد خسرها.

وقبل أن تنشر الصحيفة تقريرها عن المكالمة قال ترمب على تويتر اليوم الأحد إنه تحدث هاتفيا مع رافينسبرغر عن تزوير الانتخابات جورجيا.

 

وأضاف في تغريدة على تويتر "لم يكن راغبا أو كان عاجزا عن الرد على أسئلة عن أمور مثل بطاقات اقتراع تحت الطاولة وتدمير أوراق الاقتراع والناخبون من خارج الولاية وأصوات الموتى وغير ذلك. لم تكن لديه إجابات".

ورد رافينسبرغر على تويتر قائلا "مع احترامي لك سيادة الرئيس ترمب .. ما تقوله ليس صحيحا. الحقيقة ستظهر".

وجورجيا واحدة من عدة ولايات حاسمة خسرها ترمب لصالح بايدن في انتخابات الرئاسة التي جرت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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