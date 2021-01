مكالمة مسربة: ترمب يضغط على سكرتير ولاية جورجيا لتغيير النتيجة

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مكالمة هاتفية مسربة تظهر ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على أكبر مسؤول عن العملية الانتخابية بولاية جورجيا "لإيجاد" أصوات كافية لتحويل هزيمته في الولاية إلى فوز.

وذكرت الصحيفة أن المكالمة الهاتفية سجلت مساء السبت.

Audio: Trump berates Ga. secretary of state, urges him to "find" votes https://t.co/Pibw9gBt1A

ونشرت واشنطن بوست نشرت الأحد مقتطفات من المكالمة بين ترمب وسكرتير ولاية جورجيا الجمهوري براد رافينسبرغر واستمرت ساعة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية البارزة أن ترمب راوح في حديثه مع رافينسبرغر ما بين الإطراء والاستجداء والتهديد بعواقب جنائية غامضة في محاولة لتغيير خسارته في جورجيا أمام الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

وتابعت الصحيفة أن رافينسبرغر ومستشار مكتبه رفضا طوال المكالمة تأكيدات ترمب وأبلغا الرئيس بأنه يستند إلى نظريات المؤامرة بشأن الانتخابات التي جرت بنزاهة ودقة.

وطبقا لمقتطفات من المكالمة التي نشرتها واشنطن بوست على موقعها الالكتروني، قال ترمب "مواطنو جورجيا غاضبون .. الناس في البلاد غاضبون… ولا يوجد ما يمنع من القول، مثلما تعلم، إنك أعدت إحصاء (الأصوات)".

وتابع ترمب في المكالمة المسجلة "انظر.. هذا كل ما أريد منك فعله. كل ما أريده هو إيجاد 11780 صوتا.. لأننا فزنا بالولاية". وأصر ترمب على أنه "لا يمكن بأي حال" أن يكون قد خسرها.

وقبل أن تنشر الصحيفة تقريرها عن المكالمة قال ترمب على تويتر اليوم الأحد إنه تحدث هاتفيا مع رافينسبرغر عن تزوير الانتخابات جورجيا.

Respectfully, President Trump: What you're saying is not true. The truth will come out https://t.co/ViYjTSeRcC

— GA Secretary of State Brad Raffensperger (@GaSecofState) January 3, 2021