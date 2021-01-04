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سياسة

أمير قطر يترأس وفد بلاده للقمة الخليجية في السعودية

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
4/1/2021

أعلنت دولة قطر أن أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيترأس وفد بلاده في القمة الخليجية المقرر عقدها غدا الثلاثاء في محافظة العلا السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الشيخ تميم بن حمد سيترأس وفد قطر للمشاركة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية.

ومساء الإثنين، قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح إنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم، وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة الخليجية.

وأضاف خلال كلمة بثها التلفزيون الكويتي: "بناء على اقتراح (أمير الكويت) الشيخ نواف.. فقد تم الاتفاق على فتح الاجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر اعتبارا من مساء اليوم".

وتابع أن أمير الكويت أجرى اتصالين مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من أجل توقيع بيان قمة العلا.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية

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