لمراقبة وقف إطلاق النار.. المركز التركي الروسي في كاراباخ يبدأ نشاطه (فيديو)

بدأ المركز المشترك للقوات التركية الروسية، السبت، أنشطته بمراقبة وقف إطلاق النار، في إقليم كاراباخ الأذري.

وحضر افتتاح المركز، في قرية مرزيلي بمحافظة “أغدام” (جنوب غرب)، وزير الدفاع الأذري ذاكر حسنوف ونائب وزير الدفاع التركي يونس إمره قره إسماعيل أوغلو، ونائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين ومسؤولون آخرون.

وأعرب وزير الدفاع الأذري عن تمنياته بالتوفيق للجنود الأتراك والروس الذين سيعملون في المركز.

وذكر حسنوف أنه متأكد من إقامة الجنود الأتراك والروس علاقات ودية بينهم.

من جانبه أكد قره إسماعيل أوغلو أن إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، كان نتيجة تضافر جهود كل من الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين والأذري إلهام علييف.

وأوضح أن المركز المشترك سيعمل من أجل مراقبة وقف إطلاق النار والنظر في شكاوى ومشاكل الطرفين (الأذري والأرميني)، وتسجيل الانتهاكات واتخاذ الإجراءات لمنعها.

بينما قال فومين في كلمته إن المركز المشترك سيخدم السلام والأمن في المنطقة، متمنيا التوفيق للجنود.

وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ونظيره الروسي سيرغي شويغو، مذكرة تفاهم تتعلق بتأسيس المركز التركي الروسي المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم كاراباخ.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذري عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم كاراباخ، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 10 نوفمبر 2020، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.