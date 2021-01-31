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سياسة|تونس

وصف دور الرئيس بالرمزي.. الغنوشي يدعو إلى نظام برلماني كامل في تونس (فيديو)

رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي (رويترز)
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي (رويترز)
31/1/2021-|آخر تحديث: 31/1/202105:24 PM (مكة المكرمة)

وسط توتر سياسي تعيشه تونس دعا رئيس البرلمان راشد الغنوشي، إلى ضرورة إقامة نظام برلماني كامل، لتجاوز أي إشكالات قد تحدث جراء المزج بين النظامين الرئاسي والبرلماني المعمول به في البلاد حاليا.

جاء ذلك في تصريحات، خلال ندوة افتراضية عبر تطبيق “زووم” مع تونسيين يعيشون في الولايات المتحدة، مساء أمس السبت، نقلت إذاعة محلية مقتطفات منها.

دور الرئيس “رمزي”

وقال الغنوشي إن رئيس الدولة (قيس سعيد) يمتنع عن قبول أداء القسم للوزراء الجدد وبالتالي هو رافض للتعديل الوزاري، ويعتبر أن له الحق بقبول أو رفض بعض الوزراء، داعيًا إلى ضرورة إقامة نظام برلماني كامل.

ولم يصرح سعيد نصًا أنه يرفض أداء قسم الوزراء الجدد، لكن رغم مرور 5 أيام على مصادقة البرلمان، بالأغلبية المطلقة على التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي، إلا أن رئيس البلاد لم يوجه بعد، دعوة للوزراء الجدد لأداء اليمين.

وأقر الغنوشي، وهو زعيم حركة النهضة صاحبة الأغلبية في البرلمان (54 من 217)، بأن الإشكالية في تونس اليوم هي المزج بين النظامين الرئاسي والبرلماني، ونحن نفترض في نظام برلماني دور رئيس الدولة رمزي وليس إنشائي.

 

وتابع الغنوشي، خلال الندوة أن موضوع الحكم ومجلس الوزراء يعود إلى الحزب الحاكم ورئيس الحكومة.

واعتبر أن الدرس الذي نخلص إليه هو ضرورة إقامة نظام برلماني كامل فيه فصل حقيقي بين السلطات، والسلطة التنفيذية تكون في يد الحزب الفائز في الانتخابات وهو الذي يقدم رئيسًا للوزراء.

الأخذ بالشبهة

وفي تصريحات للجزيرة مباشر قال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة التونسية، تعليقًا على رفض الرئيس أداء قسم الوزراء الجدد، إنه لا يجب أن يأخذ الرئيس الوزراء الجدد بالشبهة، ولا يجب أن يحكم على الناس دون مجريات التقاضي، خاصة وأن رئيس الوزراء قد قال أمام البرلمان إنه عرض ملفات الوزراء الجدد على الهيئات المعنية، خاصة هيئة مكافحة الفساد والهئات الرقابية الأخرى.

 

ووفق خبراء، فإن عدم دعوة سعيد للوزراء الجدد لأداء اليمين، رغم أنه تقليد دستوري معمول به بتونس، كان تطورا طبيعيا لاعتراضه على التعديل الذي أجراه المشيشي في 16 يناير/كانون الثاني الجاري، وشمل 11 حقيبة من أصل 25، بينها العدل والداخلية.

والمشيشي هو وزير الداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ السابقة، واختاره سعيد في يوليو/ تموز الماضي لتشكيل حكومة جديدة، غير مبال بالمقترحات التي قدمتها الأحزاب السياسية آنذاك فيما يتعلق بمنصب رئاسة الحكومة.

وبدأت بوادر خلاف بين سعيد والمشيشي، وفق إعلام محلي، بعد تولي الأخير رئاسة الحكومة، وتفاقم الخلاف أواخر سبتمبر/أيلول الماضي مع تلميح المشيشي بإجراء رئيس البلاد تعيينات لمستشارين منتمين للنظام السابق وهو ما قوبل برفض شديد من قبل سعيد.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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من برنامج: المسائية

تونس.. البرلمان يصدّق على التعديل الوزاري لحكومة المشيشي

صدّق البرلمان التونسي على منح الثقة للوزراء الجدد بحكومة هشام المشيشي بأغلبية مريحة، وشهدت الجلسة تبادل الاتهامات بين الكتل البرلمانية المساندة لرئيس الحكومة من جهة، ونواب المعارضة من جهة أخرى.

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