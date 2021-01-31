نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقطعا مصورا يظهر لحظة إطلاق النار على شاب فلسطيني أثناء مروره بالقرب من أحد الجنود.

وادعت قوات الاحتلال أن الشاب الفلسطيني، الذي لم تحدد هويته، حاول تنفيذ عملية طعن في المنطقة عند تقاطع تجمع مستوطنات غوش عتصيون جنوب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من أن الصور واللقطات تظهر مرور الشاب بصورة عادية، كما لم يعلن جيش الاحتلال عن وقوع أي إصابات في صفوفه.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل فلسطينيا جنوب #بيت_لحم بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن#فلسطين pic.twitter.com/Eppicx0Pzw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 31, 2021

وأغلقت قوات الاحتلال، شارع رقم 60، الواصل بين مدينتي بيت لحم والخليل في أعقاب استشهاد الشاب، ونقلت طواقم الإسعاف الإسرائيلية جثمان الشاب إلى مكان غير معلوم.

كما منع جيش الاحتلال الصحفيين من التغطية بالقرب من مكان استشهاد الشاب، واحتجزهم قرب قرية بيت فجار جنوب بيت لحم.

ويتألف تجمع غوش عتصيون بالقرب من بيت لحم من عشرين مستوطنة، وبؤرة استيطانية عشوائية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل شابا فلسطينيا بدعوى اعتزامه تنفيذ عملية طعن (غيتي)

جثة الشهيد الفلسطيني ملقاة على الأرض في موقع استشهاده (غيتي)

قوات الاحتلال تنقل جثة الشهيد الفلسطيني لمكان مجهول (غيتي)