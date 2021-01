كورونا.. إصابة 10 إسرائيليين رغم تلقي اللقاح والبنتاغون يعلق تطعيم معتقلي غوانتانامو

أصيب 10 من أفراد طاقم طبي في مستشفى إسرائيلي بكورونا رغم تلقيهم جرعتين من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد للفيروس، بينما أعلن البنتاغون تعليق العمل بخطة لتطعيم معتقلي غوانتانامو.

وذكرت قناة (13) الإسرائيلية، مساء السبت، أن ما لا يقل عن 10 من أفراد الطاقم الطبي في مستشفى “إيخليوف” في تل أبيب، أصيبوا بفيروس كورونا رغم تلقيهم قبل فترة قصيرة الجرعة الثانية من اللقاح المضاد الفيروس.

وحسب القناة، فإن الأعراض ظهرت بعد الفترة الزمنية المطلوبة لسريان مفعول اللقاح، وهي 10 أيام.

وأشارت القناة إلى أن وزارة الصحة فتحت تحقيقًا بشأن تاريخ إصابتهم وكيفية ذلك، وفيما إذا كانت إصابتهم نتيجة الطفرات التي تظهر في عدد من الدول.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها صحيفة هآرتس، عن منظمة مكابي الإسرائيلية للرعاية الصحية “خاصة” قولها الثلاثاء الماضي، إن 1% من الإسرائيليين الذين تلقوا الجرعتين من اللقاح ضد كورونا أصيبوا بالفيروس.

وتشهد إسرائيل منذ نحو 3 أسابيع إغلاقًا شبه كامل في إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وينتهي الإغلاق اليوم الأحد، لكن وزارة الصحة تطالب بتمديد الإغلاق لأسبوع آخر.

وتبحث الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي، اليوم، تمديد الإغلاق من عدمه، كما ستبحث تمديد إغلاق مطار بن غوريون الذي أغلق الأسبوع الماضي.

وسجلت إسرائيل 6435 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المصابين منذ بدء الجائحة 638 ألفا 779 إصابة، بينهم 4738 وفاة.‎

وفي الولايات المتحدة، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) السبت، تعليق العمل بخطة لإعطاء معتقلي غوانتانامو لقاحات مضادة لكورونا بعد أن أثار الإعلان عنها موجة استياء.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في تغريدة على تويتر “لم يتم إعطاء اللقاح لأي معتقل في غوانتانامو”، مضيفا “نحن نعلق المضي قدمًا بالخطة في الوقت الذي نراجع فيه بروتوكولات حماية القوات. نبقى ملتزمين بمسؤوليتنا في الحفاظ على سلامة قواتنا”.

No Guantanamo detainees have been vaccinated. We’re pausing the plan to move forward, as we review force protection protocols. We remain committed to our obligations to keep our troops safe.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أبلغت وسائل إعلام في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنها ستلقح معتقليها وسجنائها “على أساس تطوعي”.

وجاء رد الفعل عنيفًا من مشرعي الحزب الجمهوري، بمن فيهم أبرز عضو كونغرس في الحزب كيفن مكارثي الذي كتب على تويتر “أخبرنا الرئيس بايدن بأنه ستكون لديه خطة لدحر الفيروس في اليوم الأول لولايته. لم يخبرنا أبدًا أنها ستكون إعطاء اللقاح للإرهابيين قبل معظم الأمريكيين”.

President Biden told us he would have a plan to defeat the virus on day 1. He just never told us that it would be to give the vaccine to terrorists before most Americans.

— Kevin McCarthy (@GOPLeader) January 30, 2021