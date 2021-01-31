كورونا.. إصابة 10 إسرائيليين رغم تلقي اللقاح والبنتاغون يعلق تطعيم معتقلي غوانتانامو

أصيب 10 من أفراد طاقم طبي في مستشفى إسرائيلي بكورونا رغم تلقيهم جرعتين من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد للفيروس، بينما أعلن البنتاغون تعليق العمل بخطة لتطعيم معتقلي غوانتانامو.

وذكرت قناة (13) الإسرائيلية، مساء السبت، أن ما لا يقل عن 10 من أفراد الطاقم الطبي في مستشفى “إيخليوف” في تل أبيب، أصيبوا بفيروس كورونا رغم تلقيهم قبل فترة قصيرة الجرعة الثانية من اللقاح المضاد الفيروس.

وحسب القناة، فإن الأعراض ظهرت بعد الفترة الزمنية المطلوبة لسريان مفعول اللقاح، وهي 10 أيام.

وأشارت القناة إلى أن وزارة الصحة فتحت تحقيقًا بشأن تاريخ إصابتهم وكيفية ذلك، وفيما إذا كانت إصابتهم نتيجة الطفرات التي تظهر في عدد من الدول.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها صحيفة هآرتس، عن منظمة مكابي الإسرائيلية للرعاية الصحية “خاصة” قولها الثلاثاء الماضي، إن 1% من الإسرائيليين الذين تلقوا الجرعتين من اللقاح ضد كورونا أصيبوا بالفيروس.

وتشهد إسرائيل منذ نحو 3 أسابيع إغلاقًا شبه كامل في إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وينتهي الإغلاق اليوم الأحد، لكن وزارة الصحة تطالب بتمديد الإغلاق لأسبوع آخر.

وتبحث الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي، اليوم، تمديد الإغلاق من عدمه، كما ستبحث تمديد إغلاق مطار بن غوريون الذي أغلق الأسبوع الماضي.

وسجلت إسرائيل 6435 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المصابين منذ بدء الجائحة 638 ألفا 779 إصابة، بينهم 4738 وفاة.‎

تعليق خطة تلقيح معتقلي غوانتانامو

وفي الولايات المتحدة، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) السبت، تعليق العمل بخطة لإعطاء معتقلي غوانتانامو لقاحات مضادة لكورونا بعد أن أثار الإعلان عنها موجة استياء.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في تغريدة على تويتر “لم يتم إعطاء اللقاح لأي معتقل في غوانتانامو”، مضيفا “نحن نعلق المضي قدمًا بالخطة في الوقت الذي نراجع فيه بروتوكولات حماية القوات. نبقى ملتزمين بمسؤوليتنا في الحفاظ على سلامة قواتنا”.

No Guantanamo detainees have been vaccinated. We’re pausing the plan to move forward, as we review force protection protocols. We remain committed to our obligations to keep our troops safe. — John Kirby (@PentagonPresSec) January 30, 2021

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أبلغت وسائل إعلام في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنها ستلقح معتقليها وسجنائها “على أساس تطوعي”.

وجاء رد الفعل عنيفًا من مشرعي الحزب الجمهوري، بمن فيهم أبرز عضو كونغرس في الحزب كيفن مكارثي الذي كتب على تويتر “أخبرنا الرئيس بايدن بأنه ستكون لديه خطة لدحر الفيروس في اليوم الأول لولايته. لم يخبرنا أبدًا أنها ستكون إعطاء اللقاح للإرهابيين قبل معظم الأمريكيين”.

President Biden told us he would have a plan to defeat the virus on day 1. He just never told us that it would be to give the vaccine to terrorists before most Americans. — Kevin McCarthy (@GOPLeader) January 30, 2021

وقالت عضو الكونغرس عن نيويورك إليز ستيفانيك “إنه أمر غير مبرر وغير أمريكي أن يختار الرئيس بايدن إعطاء الأولوية في اللقاحات للإرهابيين المدانين في غوانتانامو على حساب كبار السن أو المحاربين الأمريكيين القدامى والمتقدمين في السن”.

محتجون يعطلون مركز تطعيم

وعطل محتجون لفترة وجيزة العمل في مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا في ملعب “دودجر ستاديوم” في مدينة لوس أنجليس، أحد أكبر مراكز التلقيح في الولايات المتحدة، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، السبت.

وظهر في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص متجمعين أمام مدخل المركز وهم يرفعون لافتات تطالب بإنهاء عمليات الإغلاق ويروجون لنظريات مؤامرة مناهضة للتلقيح.

وكتب ميكيل جوليت أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في تغريدة على تويتر “يبدو أن هناك حوالي ثلاثين متظاهرًا فقط وسبب إغلاق المنشأة بأكملها ليس واضحًا”.

Dangerous anti-vaxxers and dangerous far-righters blocked access to a vaccine site in Los Angeles. https://t.co/mdQ5JAGNVY — Kyle Griffin (@kylegriffin1) January 31, 2021

ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن مسؤولين في إدارة الإطفاء أن المسؤولين أغلقوا الموقع لمدة ساعة تقريبًا، على الرغم من أن شرطة لوس أنجليس أصرت لاحقا على أن الموقع لم يتم إغلاقه وأنه سيتم توزيع جميع اللقاحات.

ويشكل الحادث أحدث تحدٍ لتوزيع اللقاح في الولايات المتحدة التي سجلت أكبر عدد من الإصابات والوفيات في العالم.

وتقوم منطقة لوس أنجليس التي شهدت ارتفاعا في عدد الإصابات بكورونا في الشتاء، حاليًا بتلقيح العاملين الطبيين في الخطوط الأمامية والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

وحتى أفراد تلك المجموعات يواجهون صعوبات كبيرة للحصول على مواعيد للحصول على لقاح نظرا لقلة عدد الجرعات المتوفرة من فايزر/بايونتك وموديرنا.

أكثر الدول تضررا

وتعد الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا من وباء كورونا إذ سجلت 436 ألف وفاة ونحو 26 مليون إصابة.

وتعهد بايدن بتلقيح 100 مليون أمريكي في أول 100 يوم له في منصبه، لكن حتى الآن واجهت حملة التلقيح عثرات عدة بينها نقص إمدادات اللقاحات.

ووفقا لمسؤولي الصحة أعطت الولايات المتحدة حتى الآن نحو 30 مليون جرعة لقاح من أصل 50 مليون تم توزيعها.