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سياسة|سوريا

بينهم 3 أطفال.. قتلى وجرحى جراء تفجير شاحنة في مدينة عفرين السورية (فيديو)

مصادر خاصة للجزيرة مباشر قالت إن سائق الشاحنة وثلاثة من أطفاله كانوا بصحبته على متن الشاحنة قتلوا جراء الانفجار (الجزيرة مباشر)
مصادر خاصة للجزيرة مباشر قالت إن سائق الشاحنة وثلاثة من أطفاله كانوا بصحبته على متن الشاحنة قتلوا جراء الانفجار (الجزيرة مباشر)
30/1/2021-|آخر تحديث: 30/1/202111:09 PM (مكة المكرمة)

قالت وزارة الدفاع التركية والدفاع المدني المحلي إن ما لا يقل عن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب عشرات آخرون عندما انفجرت شاحنة في مدينة عفرين بشمال سوريا اليوم السبت.

وتابعت الوزارة في بيان أن الهجوم وقع في منطقة صناعية بوسط المدينة وأسفر أيضا عن إصابة 22 شخصا، وأنحت باللائمة فيه على وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وقالت مصادر خاصة للجزيرة مباشر إن سائق الشاحنة وثلاثة من أطفاله كانوا بصحبته على متن الشاحنة قتلوا جراء الانفجار.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب جماعة إرهابية على صلة بحزب العمال الكردستاني الذي ينشط داخل حدودها وشنت عدة عمليات توغل في أراضي سوريا دعما لمسلحين من المعارضة السورية لدفعها بعيدا عن الحدود التركية.

وتحتفظ أنقرة حاليا بوجود عسكري كبير في المنطقة وتنشر آلاف الجنود في آخر جيب يسيطر عليه مسلحو المعارضة السورية.

وقال الدفاع المدني المحلي إن قتلى انفجار السيارة المفخخة ستة بينهم أطفال.

وفي 2 من الشهر الجاري، قتل مدني وأصيب تسعة آخرون بانفجار سيارة مفخخة في جنديرس بريف عفرين، كما انفجرت في اليوم نفسه سيارة مفخخة قرب سوق للخضر في بلدة راس العين الحدودية ما أدى الى قتلى وجرحى.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، انفجرت سيارة مفخخة قرب مخبز في عفرين ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 16 آخرين.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل أكثر من 387 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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