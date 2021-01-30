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اليمن.. اغتيال قائد عسكري بارز بقوات مدعومة إماراتيا والجيش يتلف آلاف الألغام (فيديو)

قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم إماراتيا في اليمن (غيتي)
قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم إماراتيا في اليمن (غيتي)
30/1/2021

اغتال مسلحون مجهولون، مسؤولا عسكريا بقوات يمنية مدعومة إماراتيا، في محافظة تعز (جنوب غرب)، وفق ما أفاد مصدر عسكري، السبت، في وقت تحركت فيه قوات الجيش الوطني التابع للحكومة لإتلاف آلاف الألغام في محافظة حجة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن “مسلحين مجهولين أطلقوا النار، مساء الجمعة، على العقيد عبدربه مطهر، أحد مسؤولي الإمداد العسكري بقوات المقاومة الوطنية”.

وأضاف أن “إطلاق النار على مطهر، جرى بمدينة المخا غربي محافظة تعز، ما أدى إلى مقتله على الفور”.

وأوضح المصدر أن “المسلحين تمكنوا من الفرار بعد نهب الدورية العسكرية التي كان يقودها مطهر”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاغتيال، كما لم يصدر تعليق رسمي من قبل “المقاومة الوطنية”.

ويقود قوات “المقاومة الوطنية”، العميد طارق محمد عبد الله صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، الذي قُتل على أيدي الحوثيين نهاية 2017.

وأُنشئت هذه القوات بدعم وتدريب من قبل الإمارات، حيث تقاتل الحوثيين في الساحل الغربي لليمن، وتتخذ من مدينة المخا الاستراتيجية القريبة من الممر الدولي البحري “باب المندب” مقرا رئيسيا لها.

إتلاف ألغام

من جهة أخرى، أتلفت الوحدات الهندسية للجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية نحو خمسة آلاف لغم كانت قوات جماعة الحوثي قد زرعتها في محافظة حجة شمال غرب العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال الرائد مجاهد الشاعر إن هذه الألغام قد انتزعت على مدار العامين الماضيين من أراضي مديريات (حيران وعبس وحرض وميدي) مشيرا إلى أن عملية انتزاع الألغام خلفت عشرات الضحايا.

ونشر نشطاء يمنيون مقاطع فيديو تظهر سحب الدخان الناتجة عن عملية التفجير لإتلاف الألغام، إلى جانب صوت ضخم هز المناطق المحيطة لحظة تنفيذ التفجير.

ويشهد اليمن منذ أكثر من ست سنوات، حربا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، وفق الأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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