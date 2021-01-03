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فرنسا: تفش واسع لبؤر إنفلونزا الطيور في البلاد

حيوانات مذبوحة في مزارع فرنسية خلال تفش لإنفلونزا الطيور في عام 2017 (غيتي - أرشيفية)
حيوانات مذبوحة في مزارع فرنسية خلال تفش لإنفلونزا الطيور في عام 2017 (غيتي - أرشيفية)
3/1/2021

قالت فرنسا إنها رصدت تفشيا بوتيرة سريعة لوباء إنفلونزا الطيور في أنحاء البلاد خاصة في مناطق الجنوب الغربي، ما يهدد إنتاج "كبد الإوز" التي تشتهر بها البلاد.

وأفاد تقرير لوزارة الزراعة الفرنسية اليوم الأحد أنه جرى رصد 61 بؤرة لتفشي إنفلونزا الطيور في الأول من يناير/كانون الثاني/يناير، معظمها في منطقة لاند (جنوب غرب)، وهي زيادة بنحو 40 بؤرة في غضون أيام.

وقالت الوزارة في بيان إن 48 من 61 بؤرة مؤكدة تقع في مقاطعة لاند، وهي منطقة تعرف بإنتاج كبد الإوز المسمن.

كبد الإوز المسمن الذي تشتهر به فرنسا(غيتي-أرشيف)
كبد الإوز المسمن الذي تشتهر به فرنسا(غيتي-أرشيف)

وأفاد التقرير الأخير الذي نشر في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي بوجود 21 بؤرة لإنفلونزا الطيور في كل أنحاء فرنسا.

وأشارت الوزارة أيضا إلى تمديد النطاق الذي يمكن للسلطات المحلية بموجبه أن تأمر بذبح الطيور الموجودة حول بؤر تفشي الوباء وقائيا، وفقا لمرسوم نشر الأحد في الجريدة الرسمية.

واستنكرت النقابات الزراعية الذبح الوقائي للحيوانات السليمة واعتبرته خطوة "غير فعالة من الناحية الصحية كما أنها غير مقبولة أخلاقيا".

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