مصر.. لقاح كورونا لن يكون مجانيا ونقل صفوت الشريف لمستشفى العزل في حالة حرجة

أوضح بيان صادر عن رئاسة الجمهورية في مصر أن صندوق "تحيا مصر" سيقوم بدعم توفير لقاحات فيروس كورونا للفئات المستحقة، خاصة من الكوادر الطبية، والحالات الحرجة والمزمنة، والحالات المصابة وكبار السن.

كما سيتحمل الصندوق التكلفة المالية للقاحات عن الأشخاص غير القادرين، التي ستكون مرتبطة ببرنامج تكافل وكرامة، بحسب تصريحات وزيرة الصحة المصرية هالة زايد.

ويعد بيان رئاسة الجمهورية أول إشارة رسمية إلى أن اللقاح لن يكون مجانيا في مصر.

وقد وافقت هيئة الدواء المصرية أمس السبت على الترخيص بالاستخدام الطارئ للقاح "سينوفارم" الصيني، بحسب ما أعلنته وزيرة الصحة، في مداخلة هاتفية مع قناة فضائية محلية.

ويأتي هذا بعد أيام قليلة من إعلان الشركة الصينية أن التجارب النهائية على اللقاح أثبتت فعاليته بنسبة 79%.

ومن المتوقع البدء في التطعيم بلقاح كورونا خلال الأسبوع الثاني أو الثالث من يناير، وفقا لما قالته هالة زايد، وكان من المقرر أن تبدأ مصر في التطعيم باللقاح قبل نهاية عام 2020، إلا أن الوزيرة أقرت بوجود تحديات أدت إلى تأخر ذلك.

لقاح أسترازينيكا

كما ستبدأ شركة أسترازينيكا في توريد لقاحاتها لمصر خلال الأسبوع الثالث أو الرابع من الشهر الجاري، وفقا لما قالته وزيرة الصحة خلال المداخلة.

وكانت بريطانيا وافقت الأسبوع الماضي على البدء في استخدام لقاح أسترازينيكا والذي يجري تطويره بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، وقالت إن الجرعات الأولى باتت متوفرة بالمستشفيات أمس، كما وافقت الهند بعد ذلك بأيام على استخدام اللقاح.

وتعاقدت الحكومة المصرية مع عدة شركات لتأمين 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا، والتي ستكون كافية لعدد 50 مليون مواطن، بحسب تصريحات هالة زايد.

وأشارت الوزيرة إلى أن تلك الجرعات تتضمن 40 مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني و40 مليون جرعة من التحالف العالمي لإنتاج الأمصال واللقاحات (جافي)، و20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا.

من ناحية أخرى، قالت الوزيرة إن شركة فاكسيرا تتفاوض حاليا لتصنيع لقاح فيروس كورونا محليا.

إصابة وزير الإعلام في عهد مبارك

كما أفادت وسائل إعلام مصرية بأن صحة وزير الإعلام المصري الأسبق صفوت الشريف، قد تدهورت بعد إصابته بفيروس كورونا، وتم نقله لمستشفى العزل.

حالته حرجة..

إصابة صفوت الشريف وزير الإعلام في نظام المخلوع مبارك بفيروس #كورونا، ونقله لمستشفى العزل، حسب وسائل إعلام محلية#مصر pic.twitter.com/ARMnSXIw9z — شبكة رصد (@RassdNewsN) January 2, 2021

وقال الإعلامى المقرب من السلطة، محمد الباز، إن صفوت الشريف، أصيب بكورونا، وحالته حرجة.

وصفوت الشريف هو سياسي مصري ظل لسنوات طويلة ضمن الدائرة اللصيقة بالرئيس الراحل حسني مبارك. عمل ضابطا في المخابرات المصرية، ثم تدرج في الوظائف إلى أن ترأس مجلس الشورى، وشغل منصب الأمين العام للحزب الوطني (الحاكم) من عام 2002 إلى 2011. كما شغل منصب وزير الإعلام قرابة الـ 22 عامًا.

وفي وقت سابق، أصيب الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى بفيروس كورونا، بحسب البيان الصادر عن مكتبه الإعلامي.

عاجل | إصابة وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى بفيروس #كورونا حسب ما نشرته صحف محلية pic.twitter.com/Q62xUwZJLD — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 1, 2021

وأشار البيان إلى أن موسى البالغ من العمر 84 عاما، والذي شغل منصب وزير الخارجية في عهد الرئيس الراحل مبارك وترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2012، في حالة صحية مستقرة.

وكان موسى قد خضع للعزل المنزلي في بداية الأمر، ولكنه انتقل إلى المستشفى بعد ذلك بناء على نصيحة الأطباء.

في غضون ذلك، تواصل أعداد الإصابة اليومية بالفيروس ارتفاعها في مصر، إذ زادت بأكثر من الضعف على مدار الأسبوعين الماضيين.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان لها أمس تسجيل 1407 إصابات و54 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 140878 حالة، من بينها 7741 حالة وفاة، و113480 حالة تعافت تماما وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي.