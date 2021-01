محاولات أخيرة يدعمها ترمب.. جمهوريون في الكونغرس يحشدون لإبطال فوز بايدن

أعلن 11 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس السبت أنهم سيعارضون مصادقة الكونغرس الأسبوع المقبل على نتيجة الانتخابات الرئاسية.

يأتي هذا في محاولة أخيرة ونادرة يدعمها دونالد ترمب للطعن في فوز الديمقراطي جو بايدن، وتهدد بإحداث انقسام داخل حزبهم.

وبذلك، انضم هؤلاء الجمهوريون إلى السيناتور جوش هولي الذي أعلن الأربعاء اعتزامه الاعتراض على انتخاب بايدن خلال مراسم المصادقة على فوزه المقررة في السادس من يناير/ كانون الثاني، في إجراء يبدو محكوما بالفشل.

Sen. Josh Hawley fires back after Sen. Pat Toomey and others raise concerns about his plans — along with at least 11 other GOP senators — to object to the electoral vote count when a joint session of Congress meets Jan. 6, per email sent to Senate GOP Conference tonight pic.twitter.com/8wRZaEKg18

