بعد أيام من التفجيرات.. مطار عدن يستأنف الملاحة وجنازة حاشدة للصحفي أديب الجناني (فيديو)

عادت الأحد، أعمال الملاحة الجوية بمطار عدن الدولي جنوبي اليمن، بعد 4 أيام من توقفها جراء تفجيرات دامية استهدفت المطار، وتسببت في مقتل وإصابة العشرات، وفق مصدر بالمطار.

والأربعاء الماضي، استهدفت تفجيرات مطار عدن تزامنا مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة من السعودية، ما أسفر عن 26 قتيلا وأكثر من 110 مصابين، إضافة إلى أضرار هائلة.

وزير الداخلية ومحافظ عدن يدشنان إعادة تشغيل مطار عدن الدولي عدن – سبأنت :https://t.co/LXSlagl8EV pic.twitter.com/zmSqezpqc3 — وضاح سالم فارع ناجي (@farea_nagi) January 3, 2021

وقال مصدر بعمليات أمن المطار، إن وزير الداخلية إبراهيم علي حيدان، دشن رفقة محافظ عدن أحمد حامد لملس، أعمال الملاحة الجوية بشكل رسمي في المطار.

وأضاف ذات المصدر، أن الوزير حيدان والمحافظ لملس، استقبلا صباح الأحد، أول رحلة لشركة طيران اليمنية، قادمة من العاصمة السودانية الخرطوم، دون تفاصيل.

ولم تصدر إفادة رسمية فورية من السلطات اليمنية بخصوص عودة الملاحة.

​​​​​​​وبدأت الجمعة، عملية إصلاح الأضرار الناجمة عن تلك الهجمات، وفق ما أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (حكومي)، تمهيدا لإعادة تشغيله.

وعقب التفجيرات، اتهمت الحكومة اليمنية الجديدة، جماعة الحوثي بالوقوف خلفها، وهو ما نفته الجماعة، متهمةً بدورها التحالف العربي بالمسؤولية عنها.

تشييع الصحفي "ضحية التفجيرات"

وفي تعز (جنوبي غرب اليمن) شُيّع أمس السبت جثمان الصحفي أديب الجناني، الذي قتل في تفجيرات مطار عدن، أثناء تأدية واجبه الإعلامي في تغطية وصول الحكومة الجديدة.

وشارك في التشييع الذي انطلق من مسجد السعيد، عدد من المسؤولين في السلطة المحلية في تعز، بينهم المحافظ نبيل شمسان.

جانب من تشييع جثمان الصحفي اليمني " أديب الجناني " مراسل قناة " بلقيس " اليمنية الذي قضى في تفجيرات مطار عدن الدولي يوم الأربعاء الماضي .. pic.twitter.com/3eFCOsh5tP — Nezar Sameer (@NezarSameer2) January 2, 2021

وعقب الانتهاء من مراسم الدفن، نفذ عشرات الصحفيين وقفة احتجاجية تندد باستمرار الانتهاكات التي يتعرض لها الإعلام في اليمن.

صحفيون في تعز ينفذون وقفة احتجاجية عقب تشييع جثمان زميلهم أديب الجناني، للتنديد بالعمل الإرهابي الذي أستهدف #مطار_عدن الدولي، وراح ضحيته عدد من المدنيين بينهم الجناني و 3 من موظفي الصليب الأحمر.#الحدث_اليمني pic.twitter.com/3ONcd3LQIt — الحدث اليمني (@Alhadath_Ymn) January 2, 2021

ورفع المشاركون في الوقفة صورة "أديب الجناني" تعبيرًا عن حزنهم لرحيله.

رحم الله فقيد الأسرة الاعلامية اليمنية ابن مدينة تعز العزيزة الشهيد المراسل الصحفي #أديب_الجناني الذي قضى نحبه في تفجير مطار عدن أثناء تأدية واجبه المهني pic.twitter.com/hmnsr6LOR4 — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) January 2, 2021

وكانت وزارة الإعلام اليمنية، قد أعلنت عن مقتل صحفي وإصابة 10 آخرين، في تفجيرات مطار عدن الدولي الأربعاء، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة.

جاء ذلك في تغريدات وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، مساء الأربعاء الماضي، عبر حسابه على موقع "تويتر".

١-تشير المعلومات الأولية الى أن الحادث الارهابي الغادر والجبان الذي استهدف مطار عدن اليوم تسبب في سقوط شهيد ونحو 10 جرحى من الاعلاميين الذين حضروا لتغطية وصول الحكومة الى مطار عدن.

نسأل الله الرحمة لكافة الشهداء وعزاؤنا لأسرهم والشفاء العاجل للجرحى ولا نامت أعين الجبناء. — معمر الإرياني (@ERYANIM) December 30, 2020

وقال الإرياني، إن إعلاميًا (مراسل تلفزيوني) قُتل، فيما أصيب 10 في الانفجارات التي استهدفت مطار عدن.

وتابع: "هؤلاء من حضروا إلى المطار لتغطية وصول الحكومة".

ويشهد اليمن، منذ 6 سنوات، حربا بين القوات الحكومية، مدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وبين الحوثيين، المدعومين من إيران من جهة أخرى، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.