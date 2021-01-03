النائب العام يتدخل.. اتهام مستشفى مصري بقطع الأكسجين عن مرضى العناية المركزة (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يشير لوفاة مرضى بأحد المستشفيات المصرية جراء انقطاع الأكسجين عنهم.

ويظهر مقطع الفيديو حالات حرجة في قسم العناية المركزة، بأحد المستشفيات في مركز زفتى بمحافظة الغربية، بينما يظهر صوت امرأة تقول لإدارة المستشفي: "سأفضحكم".

ونفى أحد مسؤلي وزارة الصحة عبر المقطع ذاته، قطع الأكسجين عن المرضى قائلا "مستحيل أن يحدث ذلك لأن هناك الكثير من الحالات الموضوعة على الأكسجين، مدللا بعمل شبكة الأكسجين في أقسام حضانات الأطفال والعناية المركزة، وحالات اشتباه كورونا، ولم تتأثر أي حالة"، على حد قوله.

وأرجع حالات الوفيات إلي خطورة الحالات التي كانت تتلقى العلاج بالعناية المركزة رغم بذل الأطباء كافة الجهود لإنقاذها.

وأضاف أن المستشفى به 143 حالة مرضية تستخدم الأكسجين ولم تحدث وفيات سوى حالتين فقط، وبينهم مسافة زمنية.

النائب العام يفتح تحقيقا

وأصدرت النيابة العامة المصرية مساء أمس بيانا قالت فيه إنها تلقت بلاغًا يفيد "بوفاة مريضة في قسم العناية المركزة بمستشفى زفتى العام على إثر ادعاء انقطاع الأكسجين بالمستشفى وإهمال بإدارتها، وقد تبينت النيابة العامة وفاة حالة أخرى لم يُبلَّغ بها".

وتجري النيابة تحقيقاتها حول كيفية نفاذ الأكسجين بالمستشفى، والإجراءات المتخذة في حالة نفاذه، ومدى اتباع تلك الإجراءات في الواقعة محل التحقيق؛ وصولًا لحقيقة سبب وفاة المريضين، بحسب البيان.

وقد قررت النيابة العامة -استكمالًا للتحقيقات- تشكيلَ لجنة من مديرية الشئون الصحية بالغربية لحصر عدد المرضى بالمستشفى، وبيان سبب دخولهم، والإجراءات التي اتخذت معهم، وعدد المتوفين، وبيان سبب وفياتهم، وفحص كافة الأدوات والأجهزة المستخدمة هناك بيانًا لمدى سلامتها، وعما إذا كانت الواقعة حدثت عن عمد أم إهمال، وبيان المتسبب فيها.

كما طلبت النيابة العامة ملفات المرضى المتوفين بالمستشفى وتحريات إدارة البحث الجنائي، واستدعت ذوي المتوفين لسؤالهم، وجارٍ استكمال التحقيقات، حسبما أفاد البيان.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم عن تسجيل 1407 حالات جديدة بفيروس كورونا، في رقم قياسي.

وأعلن بيان وزارة الصحة اليومي عن ارتفاع جديد في حالات الوفاة ليسجل 54 حالة وفاة جديدة.

وبحسب الوزارة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 140878 حالة من ضمنهم 113480 حالة تم شفاؤها، و 7741 حالة وفاة.

ويشكك كثيرون في دقة الأرقام الرسمية عن عدد إصابات كورونا في مصر.