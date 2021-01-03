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سياسة

الكويت تعلق رحلات الطيران مع بريطانيا

مطار الكويت الدولي (غيتي)
مطار الكويت الدولي (غيتي)
3/1/2021

علقت الكويت الرحلات المباشرة من المملكة المتحدة وإليها اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل السادس من يناير كانون الثاني، وذلك على خلفية انتشار سلالة أشد عدوى من فيروس كورونا في بريطانيا.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي على تويتر اليوم الأحد "إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي الالتزام بالتالي: بناء على تعليمات السلطات الصحية في دولة الكويت، تعلق الرحلات التجارية المباشرة من وإلى المملكة المتحدة وذلك ابتداء من يوم الأربعاء الموافق السادس من يناير 2021".

وأضافت أن ذلك الإجراء "مؤقت وحتى إشعار آخر".

وكانت الإدارة استأنفت رحلات الطيران التجاري من مطار الكويت الدولي وإليه أمس السبت وذلك بعد تعليقها من الإثنين الماضي وحتى يوم الجمعة.

وقال المتحدث الرسمي للطيران المدني سعد العتيبي إن القرارات ستخضع للمراجعة وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا.

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