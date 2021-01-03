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سياسة

السعودية تنهي حظر دخول المملكة وتبقي بعض قيود مكافحة كورونا

قررت السعودية في 28 من الشهر الماضي تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية (ر ويترز)
قررت السعودية في 28 من الشهر الماضي تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية (ر ويترز)
3/1/2021

أعلنت السعودية اليوم الأحد انتهاء العمل بتعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة اعتبارًا من الساعة 11صباحًا، مع الإبقاء على بعض القيود.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم، إن المملكة ستسمح للمسافرين بدخول البلاد بحرا وبرا وجوا اعتبارا من الأحد بعد حظر استمر أسبوعين وسط مخاوف من سلالة جديدة لفيروس كورونا.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية إن "حكومة المملكة قررت انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في عدد من الدول، والدخول مرة أخرى ذلك اعتبارًا من الساعة (11) من صباح اليوم الأحد".

واشترطت وزارة الداخلية السعودية "أن يكون الدخول إلى المملكة فيما يخص غير المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة، ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد، مشروطًا بأن يقضي الراغب في الدخول مدة لا تقل عن (14) يوما خارج الدولة المنتشر بها الفيروس المتحور قبل الدخول إلى المملكة، مع إجراء فحص (بي سي آر) بعد انقضاء هذه المدة، يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".

وكانت السعودية قد قررت في 28 من الشهر الماضي تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية لأسبوع آخر بسبب انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في عدد من الدول.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس السبت، تسجيل 101 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة إلى 362979 حالة مؤكدة.

كما تم تسجيل 182 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 354263 حالة.

وأعلنت الوزارة تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6239 حالة وفاة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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