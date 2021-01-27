خلّفت قتيلين.. انتهاء أزمة رهائن مركز طبي في أوستن الأمريكية (فيديو)

أعلنت شرطة مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، عن انتهاء أزمة احتجاز رهائن وقعت داخل مركز طبي للأطفال وسط المدينة، بعد مقتل شخصين.

وقالت الشرطة في تغريدة لها عبر تويتر، إنها عثرت في المكان على جثتي قتيلين لم تحدد هويتيهما بعد، مؤكدة أن قواتها ما زالت تفحص إمكانية أن يكون الخاطف أحدهما.

MEDIA – The SWAT situation has ended. Two subjects have been located and were pronounced deceased. The APD homicide unit is on scene and investigating. More information will be provided tomorrow by the PIO office. -PIO6 — Austin Police Department (@Austin_Police) January 27, 2021

وبدأت الحادثة في الساعة الرابعة من مساء أمس الثلاثاء، باحتجاز ما يُعتقد بأنه طبيب لعدد من الرهائن داخل المركز الطبي، غير أن الخاطف سرعان ما أطلق سراح عدد منهم وأبقى على آخرين.

وتوجهت قوات التدخل السريع التابعة لشرطة المدينة إلى المكان، وحاولت التفاوض مع الخاطف وتذكيره عبر مكبرات الصوت بعدد الأرواح التي أنقذها خلال مسيرته المهنية، في إشارة لعمله طبيبا، وفق مراسل KVUE.

This is it for tonight. Austin Police’s Crime Scene Unit has just arrived. The process of evidence collection and finding out exactly what happened has started. pic.twitter.com/3uMN6eWSbR — Jody Barr (@JodyBarrKXAN) January 27, 2021

ونشرت امرأة تدعى فكتوريا ليندسي، مقطعًا مصورًا من أمام المركز أفادت فيه بأنها كانت واحدة من المحتجزين، قبل أن تتمكن من الخروج.

وأضافت أن 4 زملاء لها ما زالوا محتجزين، قبل أن تعيد النشر وتفيد بأن واحدًا منهم فقط بقي في الداخل.

وبعد ساعات من المفاوضات التي استمرت بين الخاطف، وافراد الشرطة التي أخلت المنازل في محيط المركز الطبي، سٌمعت أصوات إطلاق نار وانفجارات لم تعرف ماهيتها.

وبعد مرور 7 ساعات تمكنت الشرطة من اقتحام المكان، والإعلان عن انتهاء الأزمة في بيان مقتضب نشرته، لافتة إلى أنها ستنشر تفاصيل أوفى لاحقًا.

Doctor reportedly held in hostage situation at medical office in Texas https://t.co/ZhdQgyZxIu pic.twitter.com/mtm6h3XLJ8 — Shakir Essa (@shakir_essa) January 27, 2021

وتشهد الولايات المتحدة سنويًا عشرات من حوادث القتل الجماعي، وكانت هناك 41 عملية قتل جماعي خلال 2019، من بينها 33 حادثة إطلاق نار، وقتل أكثر من 210 أشخاص بشكل إجمالي.

ولا يزال عام 2017 هو العام الذي سجل أكبر عدد للقتلى في حوادث القتل الجماعي، حيث قتل فيه 224 شخصًا عندما وقعت أعنف حوادث إطلاق نار جماعي في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، في لاس فيغاس.