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سياسة|أمريكا

خلّفت قتيلين.. انتهاء أزمة رهائن مركز طبي في أوستن الأمريكية (فيديو)

قالت الشرطة إنها عثرت في المكان على جثتي قتيلين (مواقع أمريكية)
قالت الشرطة إنها عثرت في المكان على جثتي قتيلين (مواقع أمريكية)
27/1/2021-|آخر تحديث: 27/1/202104:41 PM (مكة المكرمة)

أعلنت شرطة مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، عن انتهاء أزمة احتجاز رهائن وقعت داخل مركز طبي للأطفال وسط المدينة، بعد مقتل شخصين.

وقالت الشرطة في تغريدة لها عبر تويتر، إنها عثرت في المكان على جثتي قتيلين لم تحدد هويتيهما بعد، مؤكدة أن قواتها ما زالت تفحص إمكانية أن يكون الخاطف أحدهما.

 

وبدأت الحادثة في الساعة الرابعة من مساء أمس الثلاثاء، باحتجاز ما يُعتقد بأنه طبيب لعدد من الرهائن داخل المركز الطبي، غير أن الخاطف سرعان ما أطلق سراح عدد منهم وأبقى على آخرين.

وتوجهت قوات التدخل السريع التابعة لشرطة المدينة إلى المكان، وحاولت التفاوض مع الخاطف وتذكيره عبر مكبرات الصوت بعدد الأرواح التي أنقذها خلال مسيرته المهنية، في إشارة لعمله طبيبا، وفق مراسل KVUE.

 

ونشرت امرأة تدعى فكتوريا ليندسي، مقطعًا مصورًا من أمام المركز أفادت فيه بأنها كانت واحدة من المحتجزين، قبل أن تتمكن من الخروج.

وأضافت أن 4 زملاء لها ما زالوا محتجزين، قبل أن تعيد النشر وتفيد بأن واحدًا منهم فقط بقي في الداخل.

وبعد ساعات من المفاوضات التي استمرت بين الخاطف، وافراد الشرطة التي أخلت المنازل في محيط المركز الطبي، سٌمعت أصوات إطلاق نار وانفجارات لم تعرف ماهيتها.

وبعد مرور 7 ساعات تمكنت الشرطة من اقتحام المكان، والإعلان عن انتهاء الأزمة في بيان مقتضب نشرته، لافتة إلى أنها ستنشر تفاصيل أوفى لاحقًا.

وتشهد الولايات المتحدة سنويًا عشرات من حوادث القتل الجماعي، وكانت هناك 41 عملية قتل جماعي خلال 2019، من بينها 33 حادثة إطلاق نار، وقتل أكثر من 210 أشخاص بشكل إجمالي.

ولا يزال عام 2017 هو العام الذي سجل أكبر عدد للقتلى في حوادث القتل الجماعي، حيث قتل فيه 224 شخصًا عندما وقعت أعنف حوادث إطلاق نار جماعي في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، في لاس فيغاس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام أمريكية
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