خلّفت قتيلين.. انتهاء أزمة رهائن مركز طبي في أوستن الأمريكية (فيديو)

أعلنت شرطة مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، عن انتهاء أزمة احتجاز رهائن وقعت داخل مركز طبي للأطفال وسط المدينة، بعد مقتل شخصين.

وقالت الشرطة في تغريدة لها عبر تويتر، إنها عثرت في المكان على جثتي قتيلين لم تحدد هويتيهما بعد، مؤكدة أن قواتها ما زالت تفحص إمكانية أن يكون الخاطف أحدهما.

MEDIA – The SWAT situation has ended. Two subjects have been located and were pronounced deceased. The APD homicide unit is on scene and investigating. More information will be provided tomorrow by the PIO office. -PIO6

