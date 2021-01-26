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شاركت في اقتحام الكونغرس.. برلمان كندا يدعو لتصنيف “براود بويز” منظمة “إرهابية” (فيديو)

طالب البرلمان الحكومة باستخدام كل الوسائل للتصدي لانتشار الجماعات التي تنادي بتفوق العرق الأبيض والمدفوعة بالكراهية (رويترز)
طالب البرلمان الحكومة باستخدام كل الوسائل للتصدي لانتشار الجماعات التي تنادي بتفوق العرق الأبيض والمدفوعة بالكراهية (رويترز)
26/1/2021-|آخر تحديث: 26/1/202103:51 PM (مكة المكرمة)

أقر مجلس النواب الكندي بالإجماع أمس الإثنين مذكرة تدعو حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى حظر جماعة “براود بويز” القومية المتطرفة في كندا باعتبارها “منظمة إرهابية”.

وكانت الحكومة الكندية أعلنت مؤخرا أن أجهزتها الأمنية تراقب عن كثب هذه الجماعة وتجمع الأدلّة اللازمة لإدراجها على قائمتها السوداء.

وتعليقا على خطوة مجلس النواب قالت ماري-ليز باور المتحدثة باسم وزير الأمن العام بيل بلير إن “مثل هذه القوائم ترسل رسالة واضحة مفادها أن كندا لن تتسامح مع أعمال العنف”.

وأضافت أنه “عندما يدرج كيان ما على القائمة، تجمد المؤسسات المالية أصوله ويصبح عملا إجراميا التعامل عن سابق معرفة مع أصول مدرجة على القائمة”.

وتحث المذكرة التي تقدّم بها “الحزب الديموقراطي الجديد” (يسار) حكومة ترودو الليبرالية على “استخدام كل الوسائل المتاحة أمامها للتصدي لانتشار الجماعات التي تنادي بتفوق العرق الأبيض والمدفوعة بالكراهية، بدءا بتصنيف براود بويز كيانا إرهابيا” في كندا.

يمينية متطرفة

وجماعة براود بويز “الأولاد الفخورون” هي جماعة يمينية متطرفة تنادي بتفوق العرق الأبيض، يتشكل جل أعضائها من الذكور فقط.

وتعد الجماعة الموجودة في أمريكا أيضًا مناصرة لأيديولوجية الفاشية الجديدة و”الدفاع عن قيم الغرب”، ومؤيدة لتوجهات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، كما تروج وتشارك في العنف السياسي في الولايات المتحدة.

وينتمي العديد من أعضاء الجماعة إلى جماعات سيادة العرق الأبيض ما حدى بمجتمع الاستخبارات الأمريكي إلى وصفهم “بأخطر مجموعة متعصبة للبيض”.

وتأسست الجماعة عام 2016 تحت قيادة المؤسس المشارك لشركة إعلام فايس الكندية والمعلق السابق غافن ماكننيس، فيما اشتق اسمها من أغنية “Proud of Your Boy” من عرض مسرحية ديزني الموسيقية علاء الدين.

وعلى الرغم من ظهور الجماعة كجزء من جماعة اليمين البديل، إلا أن المؤسس غافن ماكننيس نأى بنفسه عنها في أوائل عام 2017.

اقتحام الكابيتول

وكان عدد من أفراد هذه الجماعة ضمن أنصار ترمب الذين اقتحموا مبنى الكونغرس (الكابيتول) في واشنطن في 6 يناير/ كانون الثاني.

وقبل يومين من اقتحام الكابيتول اعتقلت الشرطة الأمريكية قائد هذه الجماعة في أمريكا إنريكي تاريو.

أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب يقتحمون الكابيتول (ر ويترز)

 

وفي كندا عرقل 5 من عناصر البحرية الكندية الملكية من أفراد “براود بويز” احتفالا لمجموعة من السكان الأصليين في هاليفاكس (جنوب شرق) عام 2017، ما دفع بالسلطات إلى توجيه إنذار إليهم.

يشار إلى أن هناك عشرات المنظمات المحظورة في كندا، من بينها تنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني وحركة طالبان وتنظيم الدولة.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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