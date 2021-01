شاركت في اقتحام الكونغرس.. برلمان كندا يدعو لتصنيف “براود بويز” منظمة “إرهابية” (فيديو)

أقر مجلس النواب الكندي بالإجماع أمس الإثنين مذكرة تدعو حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى حظر جماعة “براود بويز” القومية المتطرفة في كندا باعتبارها “منظمة إرهابية”.

Canadian lawmakers just voted unanimously to call on the government to declare “the Proud Boys” a white supremacist terrorist group.

وكانت الحكومة الكندية أعلنت مؤخرا أن أجهزتها الأمنية تراقب عن كثب هذه الجماعة وتجمع الأدلّة اللازمة لإدراجها على قائمتها السوداء.

وتعليقا على خطوة مجلس النواب قالت ماري-ليز باور المتحدثة باسم وزير الأمن العام بيل بلير إن “مثل هذه القوائم ترسل رسالة واضحة مفادها أن كندا لن تتسامح مع أعمال العنف”.

وأضافت أنه “عندما يدرج كيان ما على القائمة، تجمد المؤسسات المالية أصوله ويصبح عملا إجراميا التعامل عن سابق معرفة مع أصول مدرجة على القائمة”.

وتحث المذكرة التي تقدّم بها “الحزب الديموقراطي الجديد” (يسار) حكومة ترودو الليبرالية على “استخدام كل الوسائل المتاحة أمامها للتصدي لانتشار الجماعات التي تنادي بتفوق العرق الأبيض والمدفوعة بالكراهية، بدءا بتصنيف براود بويز كيانا إرهابيا” في كندا.

وجماعة براود بويز “الأولاد الفخورون” هي جماعة يمينية متطرفة تنادي بتفوق العرق الأبيض، يتشكل جل أعضائها من الذكور فقط.

وتعد الجماعة الموجودة في أمريكا أيضًا مناصرة لأيديولوجية الفاشية الجديدة و”الدفاع عن قيم الغرب”، ومؤيدة لتوجهات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، كما تروج وتشارك في العنف السياسي في الولايات المتحدة.

Canada has just designated the scum ball ‘Proud Boys’ as a terrorist organization! Now, what is the USA waiting for to do the same?!? pic.twitter.com/xSliYA3xdJ

— Daniel (@hullboydan) January 25, 2021