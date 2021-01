كورونا.. جنوب أفريقيا تطالب بوقف “اكتناز” اللقاحات ومنظمة الصحة تحذر من اتساع الهوّة

حثّ رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، الدول الغنية على الكف عن جمع وتخزين المزيد من لقاحات فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19)، التي طلبتها ولكنها لا تحتاجها على الفور، قائلًا إن على دول العالم العمل معا لمكافحة الجائحة.

وقال رامافوسا في اجتماع، اليوم الثلاثاء عبر الإنترنت، في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي: “نريد من الذين يكنزون اللقاحات أن يتركوها كي تحصل عليها دول أخرى”.

#COVID19 update in Africa as of 26/01/2021 at 9 AM EAT. Cases — 3,445,328., Deaths – 85,883 and Recoveries –2,930,863. More at https://t.co/7xkrFH4etK #AfricaResponds #TestTraceTreat #FactsNotFear pic.twitter.com/s7f7E6dks3

وأضاف “الدول الغنية في العالم اشترت كميات كبيرة من اللقاحات، حتى إن بعض الدول اشترت أربعة أمثال ما تحتاجه شعوبها، ما يترتب عليه استبعاد دول أخرى”.

وقال رامافوسا، الذي يتولى حاليًا رئاسة الاتحاد الأفريقي، إن الدول الأفريقية تريد أن يكون لديها القدرة على الوصول للقاحات بنفس السرعة التي لدى دول أخرى.

ويعد تفشي جائحة كورونا في جنوب أفريقيا، وهي الأسوأ في القارة الأفريقية، التي تواجه صعوبات في الحصول على ما يكفي من اللقاحات لبدء حملات تطعيم لسكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.

وقال رامافوسا “لن ننعم جميعًا بالأمان إذا تمكنت دولة من تطعيم سكانها، ولم تتمكن دولة أخرى من ذلك”.

من جانبها، حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن الهوة تتسع بين الأغنياء والفقراء بشأن الحصول على اللقاحات، مشيرة إلى أنها لا تزال بحاجة إلى 26 مليار دولار لآليتها الرامية إلى تسريع نشر أدوات مكافحة كورونا في العالم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مستشهدًا بدراسة جديدة لغرفة التجارة الدولية، إن “اللقاحات قد تكلّف الاقتصاد العالمي ثمنًا غاليًا يصل إلى 9200 مليار دولار”.

وأشار إلى أن نحو نصف هذا المبلغ -4500 مليار دولار- ستتكبده الاقتصادات الأكثر ثراء، بحسب ما ذكر.

As we speak, rich countries are rolling out vaccines, while the world’s least-developed countries watch and wait. Every day that passes, the divide grows larger between the world’s haves and have nots.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 25, 2021