بعد زيارة وزير المخابرات الإسرائيلي للسودان.. اتفاق على تبادل فتح السفارات “قريبا”

نقلت وكالة الأناضول عن مصدر حكومي سوداني قوله، إن الخرطوم وتل أبيب اتفقتا على تبادل فتح سفارات بأقرب وقت، خلال زيارة خاطفة قام بها وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، إلى العاصمة السودانية.

وأضاف المصدر، أن الوزير الإسرائيلي وصل الخرطوم، مساء الإثنين، في زيارة قصيرة غير معلنة مسبقا، وعقد لقاءين منفصلين مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ووزير الدفاع ياسين إبراهيم ياسين، لتنشيط العلاقات وتبادل فتح السفارات.

رأس المخابرات الاسرائيلية 🇮🇱 #إيلي_كوهين في الخرطوم 🇸🇩 بالأمس مع قيادات الحكومة المدنية والعسكرية … ولا حديث إعلامي عن سبب الزيارة واللقاء.#ضبط_ورقابة_الاسواق#اتحاد_مغردي_السودان — ⁩Ahmed Mohamed Babekir (@Ah_MohamedB) January 26, 2021

ولفت إلى أن زيارة الوزير الإسرائيلي للخرطوم هدفت إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، وتابع “البرهان وكوهين اتفقا على تبادل فتح السفارات بين البلدين في أقرب وقت”.

وتداول نشطاء سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للوزيرين كوهين وياسين أثناء لقائهما بالخرطوم.

🔴وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين في الخرطوم ويلتقي وزير الدفاع ياسين إبراهيم @elicoh1 نقلا من :@simonarann pic.twitter.com/vT5EIvCzOi — ‏هاشتاق السودان 🇸🇩 (@hash_sudan) January 25, 2021

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن كوهين قام بزيارة تاريخية للسودان، مساء الإثنين، في أول زيارة رسمية علنية لوزير إسرائيلي للدولة العربية بعد التطبيع بين البلدين.

وأضافت أن كوهين التقى بالبرهان وياسين ومسؤولين سودانيين آخرين (لم تذكرهم) وناقش معهم عددًا من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية.

وتابعت هيئة البث، أن مسؤولين إسرائيليين في هيئات مختلفة، رافقوا كوهين في الزيارة، واجتمعوا بنظرائهم في الخرطوم.

وأوضحت أن من بين المواضيع التي طُرحت على بساط البحث، إمكانية ضم إسرائيل إلى مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، كما اتُفق على أن يزور وفد سوداني إسرائيل قريبًا.

تعاون في مجالات عدة

كما ذكر حساب “إسرائيل بالعربية” التابع للخارجية الإسرائيلية، إن الوفد برئاسة كوهين زار السودان لبحث المضي قدما في اتفاق التطبيع، والتقى بقادة السودان لبحث التعاون في مجالات الزراعة والطاقة والبنية التحتية وتحلية المياه والطيران والصحة.

وفد إسرائيلي برئاسة وزير المخابرات إيلي كوهين زار السودان لبحث المضي قدما في اتفاق التطبيع والتقى بقادة السودان من بينهم رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح برهان ووزير الدفاع ياسين ابراهيم ياسين لبحث التعاون في مجالات الزراعة والطاقة والبنية التحتية وتحلية المياه والطيران والصحة pic.twitter.com/q7irw1rZqU — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 26, 2021

وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن السودان تطبيع علاقاته مع إسرائيل، لكن قوى سياسية وطنية عدة، أعلنت رفضها القاطع، من بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.

وبحسب موقع “واللا” الإسرائيلي، حاول البيت الأبيض في الأسابيع الأخيرة من عمر إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، تنظيم حفل توقيع رسمي بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والبرهان.

وكان أحد الخيارات، إقامة الحفل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي هذا الأسبوع، لكن الإغلاق في إسرائيل الذي تفرضه الحكومة للحد من تفشي وباء كورونا، والتوترات الأمنية بين السودان وإثيوبيا، أزالا الفكرة من جدول الأعمال.