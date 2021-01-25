مودرنا: لقاحنا فعّال ضد النسختين المتحوّرتين من كورونا

أعلنت شركة مودرنا الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية في بيان، الإثنين، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طوّرته لا يزال فعّالاً ضد النسختين المتحوّرتين البريطانية والجنوب أفريقية من الفيروس.

وأوضحت مودرنا أنها تعمل على تطوير جرعة إضافية لزيادة الحماية من النسخ المتحوّرة.

وقال رئيس مجلس إدارة مودرنا، ستيفان بانسيل، إن “البيانات الجديدة مشجعة للغاية ما يعزز ثقتنا بأن يؤمن لقاح موديرنا ضد كوفيد-19 حماية من هذه النسخ الجديدة المتحورة”.

وأضاف “وللمزيد من الحيطة وللاستفادة من مرونة منصتنا الخاصة باللقاح نعمل على تطوير مادة تعزز فاعلية اللقاح ضد النسخة المتحورة من كوفيد-19 التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا”.

وقالت مودرنا إنها أخذت عينات من الدم من ثمانية أشخاص تلقوا جرعتين من اللقاح وكذلك من قرود تم تلقيحها، لدرس آثار اللقاح الموجود والمعرف باسم “ام ار ان آي-1273”.

وأضافت أن “الدراسة لم تظهر أثرا كبيرا على مستويات الأجسام المضادة ضد المتحورة بي 1.1.7 مقارنة مع النسخ المتحورة الأخرى” في خصوص النسخة البريطانية لكوفيد-19.

في المقابل سجل “خفض مضاعف ست مرات” لمستويات الأجسام المضادة ضد المتحورة الجنوب أفريقية (بي.1.351)”. لكن “رغم هذا الانخفاض تبقى مستويات الأجسام المضادة أعلى مما هو ضروري لتأمين حماية”.

وأكدت في نهاية التجارب أن الخبراء يتوقعون أن يحمي اللقاح من عدوى “النسخ المتحوّرة المكتشفة حتى تاريخه”.

ونتائج التجارب التي أجريت بالتعاون مع المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية ستخضع للدراسة من قبل مجموعة علماء.