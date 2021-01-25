اتفاق على تصنيع اللقاح الروسي.. تركيا تتسلم 6.5 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني المضاد لكورونا

تسلمت تركيا اليوم الإثنين 6.5 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني المضاد لكورونا، ووصلت إلى مطار إسطنبول طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، تحمل الدفعة الثانية من اللقاح الصيني.

وتلقت تركيا من قبل شحنة أولية من 3 ملايين جرعة وقامت حتى الآن بتطعيم 1.245 مليون شخص، معظمهم من العاملين في القطاع الصحي وكبار السن وذلك طبقا لبيانات وزارة الصحة.

وقالت قناة (تي.آر.تي خبر) الرسمية إن الشحنة، هي جزء من شحنة ثانية تضم 10 ملايين جرعة.

وحصنت السلطات الصحية التركية نحو 600 ألف شخص في غضون يومين فقط عندما بدأت حملة التطعيم في منتصف يناير/ كانون الثاني، لكن وتيرة التطعيم تباطأت فيما بعد.

وستجري وزارة الصحة اختبارات على الشحنة الجديدة، ويقول عاملون في القطاع الصحي إن ذلك قد يستغرق نحو أسبوعين قبل استخدامها في عملية التطعيم. وهذا يعني أن تركيا لن تتمكن من تحصين سوى 100 ألف يوميا خلال الأسبوعين المقبلين.

اللقاح التركي

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال، في تصريحات صحفية، عقب صلاة الجمعة الأسبوع الماضي إن الدفعة الثانية من لقاح كورونا ستشمل 10 ملايين جرعة، ومن المقرر أن يستكمل بها تطعيم المسنين.

الرئيس التركي أردوغان يتلقى لقاح سينوفاك المضاد لفيروس كورونا (رويترز)

ولفت أردوغان إلى أن الهيئة العلمية ستحدد الفئات في المجتمع، المزمع تلقيها اللقاح في المراحل القادمة.

وفي وقت سابق مطلع الشهر الجاري قال أردوغان إن اللقاحات المحلية المضادة لفيروس كورونا ستكون جاهزة في أبريل/ نيسان 2021 على أقصى تقدير.

وسجلت تركيا حتى الآن أكثر من مليونين و400 ألف إصابة بالفيروس و25 ألف وفاة.

ودفع ارتفاع الحالات خلال الشهور الماضية الحكومة لفرض الإغلاق العام خلال عطلات نهاية الأسبوع منذ ديسمبر/ كانون الأول لكن الإصابات اليومية تراجعت إلى أقل من ستة آلاف في الأيام الأخيرة من ذروة تجاوزت 33 ألفا يوميا في أوائل ديسمبر/ كانون الأول.

إنتاج اللقاح الروسي

من جانب آخر وقع صندوق الاستثمار المباشر الروسي اتفاقية مع شركة تركية رائدة في مجال تصنيع المنتجات الدوائية، بشأن إنتاج لقاح (سبوتنيك في) المضاد لفيروس كورونا في تركيا والبدء في نقل التكنولوجيا.

وقال بيان للصندوق نشر السبت “حجم الإنتاج المحتمل هو ملايين الجرعات سنويا من لقاح سبوتنيك في. كما تجري مناقشة مسألة احتمالية توسيع حجم الإنتاج من اللقاح في المستقبل.. سيتم توفير اللقاح لكل من السوق المحلية في تركيا ودول أخرى”.