تجاوز دوره.. لقاح كورونا يطيح برئيس أركان الجيش الإسباني

استقال الجنرال ميغيل أنخيل فيارويا رئيس أركان الجيش الإسباني أمس السبت بعد تقارير عن حصوله على لقاح كورونا قبل الفئات التي لها الأولوية.

وانضم فيارويا بذلك إلى عدد من المسؤولين الذين أثاروا غضبا عاما بسبب تقارير عن تجاوز دورهم في الحصول على التطعيم، ضمن المرحلة الأولى التي كانت مخصصة للكوادر الطبية والمتقدمين في السن المقيمين في دور الرعاية الطبية.

وكانت وزيرة الدفاع مارغاريتا روبليس قد طلبت من فيارويا توضيحات بعد تقارير إعلامية يوم الجمعة أفادت بحصوله على التطعيم.

وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس (يوتيوب)

وأفادت وسائل إعلام محلية، مساء السبت، أن فيارويا قدم استقالته لوزيرة الدفاع، التي بدورها قبلتها، عقب الضجة الإعلامية في البلاد.

وأصدرت وزارة الدفاع بيانا بشأن استقالة فيارويا لكنها لم تقر صراحة بحصوله على التطعيم. وقالت الوزارة إن الجنرال “لم يقصد أبدا الاستفادة من الامتيازات غير المبررة التي تضر بصورة القوات المسلحة وتشكك في شرف الجنرال”.

وقالت الوزارة إن فيارويا “اتخذ قرارات اعتقد أنها صحيحة” لكنها “أضرت بالصورة العامة للقوات المسلحة”.

وفي خطاب استقالته أكد فيارويا، أنه “خدم إسبانيا بأمانة طوال 45 عامًا من حياته العسكرية”.

وأشار إلى أنه “بذل جهودا كبيرة ليكون نموذجا ويفي بمسؤولياته داخل القوات المسلحة”.

مظاهرات

وحتى صباح اليوم الأحد، سجلت إسبانيا مليونين و603 آلاف و869 ألفا و472 إصابة، و55 ألفا و441 وفاة بكورونا، بحسب معطيات موقع ورلد ميتر.

وتظاهر الآلاف أمس السبت وسط مدريد احتجاجا على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء كورونا.

وسار آلاف الأشخاص من محطة أتوتشا إلى ساحة كولون، هاتفين “حرية”، وكان بينهم عدد كبير من الأشخاص الذين لم يضعوا كمامات، رغم إلزامية وضعها في جميع الأوقات في الطرق العامة.

وفي محاولة منها لوقف انتشار الفيروس، أصدرت الحكومة قرارا بفرض حظر تجول ليلي وتقييد حركة التنقل بين المناطق.

وفي مدريد، بات يتوجب على الفنادق أن تُغلق أبوابها الساعة التاسعة مساء.