سيناتور جمهوري يحذر من محاكمة رؤساء ديمقراطيين سابقين إذا خضع ترمب للمحاكمة

حذر عضو جمهوري بارز بمجلس الشيوخ الأمريكي أمس السبت من أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب في المجلس للمرة الثانية قد تؤدي إلى محاكمة رؤساء ديمقراطيين سابقين.

وقال السيناتور الجمهوري جون كورنين إن ذلك يمكن أن يحدث إذا استعاد الجمهوريون السيطرة على مجلس الشيوخ في التجديد النصفي للمجلس بعد عامين.

وأصبح ترمب في وقت سابق هذا الشهر أول رئيس أمريكي يخضع للمساءلة بالكونغرس مرتين بعد موافقة مجلس النواب ذي الأغلبية الديمقراطية، وبدعم من 10 جمهوريين، على اتهامه بالتحريض على تمرد مسلح بعد كلمة وجهها لأنصاره في السادس من يناير/ كانون الثاني، وما أعقبه من اقتحامهم مبنى الكونغرس في هجوم أسفر عن سقوط 5 قتلى.

ويعارض عدد من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ محاكمة ترمب التي قد تفضي إلى منعه من الترشح للرئاسة مجددا.

وقال كورنين في تغريدة موجهة لزعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر “إذا كانت مساءلة ومحاكمة رؤساء سابقين فكرة جيدة، فماذا عن الرؤساء الديمقراطيين السابقين عندما يستعيد الجمهوريون الأغلبية في 2022؟ فكر في الأمر ودعنا نفعل ما في صالح البلاد”.

No, it’s takes unanimous consent. But you already knew that. BTW, if it is a good idea to impeach and try former Presidents, what about former Democratic Presidents when Republicans get the majority in 2022? Think about it and let’s do what is best for the country. https://t.co/cCkumapbWY

— Senator John Cornyn (@JohnCornyn) January 23, 2021