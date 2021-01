رجل يشعل النار في نفسه أمام مقر حكومة روسيا البيضاء (فيديو)

قالت الشرطة في روسيا البيضاء إن رجلا عمره 35 عاما أضرم النار في نفسه أمام مقر الحكومة في مينسك يوم الجمعة ونُقل إلى المستشفى بعد أن أخمد المارّة والشرطة النيران بطفاية حريق.

وأظهر مقطع مصور جرى تداوله عبر الإنترنت الرجل وهو يحترق في ساحة مترامية الأطراف وخالية إلى حد كبير في وسط مينسك بالقرب من تمثال لينين وعدة أشخاص يندفعون نحوه في محاولة لإخماد النيران.

Man sets himself on fire outside government HQ in Belarus https://t.co/vHucUG2AnZ

— The Independent (@Independent) January 22, 2021