رجل يشعل النار في نفسه أمام مقر حكومة روسيا البيضاء (فيديو)

قالت الشرطة في روسيا البيضاء إن رجلا عمره 35 عاما أضرم النار في نفسه أمام مقر الحكومة في مينسك يوم الجمعة ونُقل إلى المستشفى بعد أن أخمد المارّة والشرطة النيران بطفاية حريق.

وأظهر مقطع مصور جرى تداوله عبر الإنترنت الرجل وهو يحترق في ساحة مترامية الأطراف وخالية إلى حد كبير في وسط مينسك بالقرب من تمثال لينين وعدة أشخاص يندفعون نحوه في محاولة لإخماد النيران.

Man sets himself on fire outside government HQ in Belarus https://t.co/vHucUG2AnZ — The Independent (@Independent) January 22, 2021

وقالت لجنة تحقيق في بيان إنه لم تتضح بعد الدوافع وراء ما قام به وإن المحققين يعملون على تحديد السبب.

آخر ديكتاتور في أوربا

وشهدت روسيا البيضاء احتجاجات متصاعدة منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت الصيف الماضي والتي تقول المعارضة إنها زورت لصالح الفائز الرسمي الرئيس “ألكسندر لوكاشنكو” الذي ينفي هذه المزاعم.

وشهدت مينسك ومدن أخرى في روسيا البيضاء الفترة الأخيرة مظاهرات تنديدا بإعادة انتخاب لوكاشينكو الذي يحكم البلاد بيد من حديد منذ 26 عاما في الجمهورية السوفييتية السابقة.

الرئيس “ألكسندر لوكاشنكو” يحكم منذ 26 عاما (رويترز)

وطالب المحتجون “الرجل القوي” بالتنحي عن السلطة، في حين ناشد لوكاشنكو، روسيا مساعدته أمام تصاعد الغضب الشعبي وأكبر تحد لحكمه المستمر منذ عام 1994.

ويلقب لوكاشنكو “بآخر ديكتاتور في أوربا” ويحكم البلاد منذ أكثر من ربع قرن، وندد الاتحاد الأوربي بإعلان فوزه في الانتخابات الأخيرة، ووصفها بأنها “غير حرة ولا نزيهة”، وأدان مرارا بعنف الشرطة ضد المتظاهرين.