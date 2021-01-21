وفيات كورونا في أمريكا تتخطى عدد قتلاها العسكريين في الحرب العالمية الثانية

تخطى عدد الوفيات الناجمة عن كورونا في الولايات المتحدة أمس الأربعاء حاجز 405 ألف وفاة، في حصيلة تزيد على عدد العسكريين الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية.

وبحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تعتبر مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كورونا، أن الجائحة حصدت في الولايات المتحدة حتى مساء الأربعاء أرواح أكثر من 405 آلاف و400 شخص، في حين أنّ عدد العسكريين الأمريكيين الذين سقطوا في الحرب العالمية الثانية بلغ 405 آلاف و399 قتيلا بحسب أرقام وزارة شؤون قدامى المحاربين.

وتعكس الحصيلة الحجم الهائل للخسائر البشرية التي تسببها جائحة كورونا في الولايات المتحدة مع بداية عهد الرئيس الجديد جو بايدن.

وقال بايدن في خطاب القسم “نحتاج إلى كامل قوتنا” لمواجهة “الشتاء القاتم”، مضيفا “نحن ندخل ما قد يكون أقسى فترة من الفيروس وأكثرها فتكا”.

الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن (ر ويترز)

وتعادل حصيلة الولايات المتحدة من الوفيات 20% من مجمل وفيات كورونا في العالم، علما بأن تعداد سكان البلاد يعادل 4% من إجمالي عدد سكان العالم.

وعلى الرغم من أن معدل الإصابات بلغ على ما يبدو ذروته، تفيد تقديرات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن النسخة المتحورة من فيروس كورونا “بي.1.1.7” التي رصدت لأول مرة في بريطانيا، ستؤدي إلى طفرة جديدة في الأشهر المقبلة.

وقال بايدن إن استجابة إدارته للجائحة ستكون مرتكزة على حلول مثبتة بالأدلة، خلافا لمقاربة سلفه دونالد ترمب لهذا الملف.

ويسعى الرئيس الجديد إلى إقرار حزمة مساعدات تبلغ 1.9 تريليون دولار في الكونغرس، وقد وقع الأربعاء أمرا تنفيذيا يفرض إلزامية وضع الكمامات في الإدارات الفدرالية.

وتعتزم الإدارة الأمريكية الجديدة إعادة البلاد إلى كنف منظمة الصحة العالمية، بعدما أطلق ترمب مسار انسحاب واشنطن منها متهما إياها بأنها “دمية بيد الصين”.