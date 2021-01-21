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سياسة|الإمارات

مع تزايد حالات كورونا.. دبي تلغي العمليات الجراحية غير الضرورية

تهدف دبي إلى تطعيم 70٪ من السكان بنهاية عام 2021 (رويترز)
تهدف دبي إلى تطعيم 70٪ من السكان بنهاية عام 2021 (رويترز)
21/1/2021-|آخر تحديث: 21/1/202102:05 PM (مكة المكرمة)

أمرت السلطات في إمارة دبي أمس الأربعاء بإلغاء العمليات الجراحية غير الضرورية لمدة شهر والعروض الترفيهية الحية في الفنادق والمطاعم حتى إشعار آخر مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت هيئة الصحة بدبي في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني على الإنترنت أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس ويمكن تمديده لضمان استعداد المنشآت الصحية للتعامل مع حالات كوفيد-19.

ومن ناحية أخرى أصدرت دائرة السياحة بدبي تعميما يعلق أنشطة الترفيه في الفنادق والمطاعم بعد تسجيل زيادة في المخالفات.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في منشور على تويتر “لضمان الصحة العامة والسلامة، سيتم تعليق جميع التصاريح الترفيهية الصادرة عن دبي للسياحة”.

وزادت حالات الإصابة اليومية بالمرض في الإمارات لتتخطى 3 آلاف منذ 12 يناير/ كانون الثاني وواصلت الزيادة وبلغت أمس الأربعاء 3506 حالات. وهذا المعدل هو الأعلى بين دول الخليج العربية حيث يقل عن 500 حالة يوميا.

ولا تقدم الإمارات تفصيلا لعدد حالات الإصابة في كل إمارة.

وتوافد الزوار على دبي، مركز السفر الدولي الذي يستعد لاستضافة معرض إكسبو 2020 العالمي في أكتوبر/ تشرين الأول، في الوقت الذي فرضت فيه دول أخرى عمليات إغلاق جديدة.

ورفعت الإمارات معظم القيود التي فرضت بسبب فيروس كورونا، لكن وضع الكمامات في الأماكن العامة وإجراءات التباعد الاجتماعي لا تزال مطلوبة. ورفعت بريطانيا دولة الإمارات من على قائمة الدول التي يسمح بالسفر منها وإليها بدون بعض القيود والقواعد.

وكثفت الإمارات حملة التطعيم للوقاية من المرض وتهدف لإعطاء اللقاح لأكثر من نصف سكانها البالغ عددهم نحو تسعة ملايين نسمة، معظمهم من المغتربين، قبل نهاية مارس آذار.

ووافقت الإمارات على استخدام لقاح شركة سينوفارم الصينية وأتاحته للمواطنين، بينما تطعم دبي السكان بلقاح فايزر-بيونيتك.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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