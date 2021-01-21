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سياسة|العراق

شاهد لحظة الانفجار الثاني.. عشرات القتلى والجرحى في تفجير مزدوج وسط بغداد (فيديو)

آثار التفجير في العاصمة العراقية بغداد (رويترز)
آثار التفجير في العاصمة العراقية بغداد (رويترز)
21/1/2021-|آخر تحديث: 21/1/202104:12 PM (مكة المكرمة)

قال مدير الدفاع المدني العراقي إن 28 شخصا قتلوا وجرح 73 آخرون، في  تفجير انتحاري مزدوج في سوق شعبي وسط العاصمة بغداد صباح اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في بيان، إن “انتحاريين كانا ملاحقين من قبل قوات الأمن، ما دفعهما إلى تفجير نفسيهما في ساحة الطيران ببغداد”.

من جهتها، أوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أن أحد الانتحاريين ادعى أنه مريض ويحتاج إلى مساعدة، وعندما تجمع المواطنون استجابة له فجّر نفسه.

ووفق شهود عيان، كثفت قوات الأمن تواجدها وإجراءاتها المشددة في محيط المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، وسط بغداد، على خلفية الحادث لتأمين مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية فيها.

وتعد ساحة الطيران سوقا شعبيا يزدحم في مثل هذا الوقت من اليوم، بمئات البائعين والمتسوقين.

ووثقت مقاطع فيديو لحظة وقوع الانفجار الثاني بعد وقت قليل من الانفجار الأول.

ووقع الانفجاران في ساحة الطيران التي غالبا ما تعج بالمارة وهي التي شهدت قبل ثلاث سنوات تفجيرا انتحاريا أوقع 31 قتيلا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار المزدوج حتى الآن.

ونفذ تنظيم الدولة الذي سيطر لسنوات على أجزاء واسعة من العراق هذا الأسلوب في مناطق عدة. ونجحت القوات العراقية في القضاء على التنظيم في نهاية العام 2017 بعد معارك دامية. لكن خلايا منه لا تزال تنشط في بعض المناطق البعيدة عن المدن. وتستهدف بين وقت وآخر مواقع عسكرية في تلك المناطق.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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