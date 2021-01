شاهد لحظة الانفجار الثاني.. عشرات القتلى والجرحى في تفجير مزدوج وسط بغداد (فيديو)

قال مدير الدفاع المدني العراقي إن 28 شخصا قتلوا وجرح 73 آخرون، في تفجير انتحاري مزدوج في سوق شعبي وسط العاصمة بغداد صباح اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في بيان، إن “انتحاريين كانا ملاحقين من قبل قوات الأمن، ما دفعهما إلى تفجير نفسيهما في ساحة الطيران ببغداد”.

من جهتها، أوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أن أحد الانتحاريين ادعى أنه مريض ويحتاج إلى مساعدة، وعندما تجمع المواطنون استجابة له فجّر نفسه.

ووفق شهود عيان، كثفت قوات الأمن تواجدها وإجراءاتها المشددة في محيط المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، وسط بغداد، على خلفية الحادث لتأمين مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية فيها.

وتعد ساحة الطيران سوقا شعبيا يزدحم في مثل هذا الوقت من اليوم، بمئات البائعين والمتسوقين.

ووثقت مقاطع فيديو لحظة وقوع الانفجار الثاني بعد وقت قليل من الانفجار الأول.

#BREAKING : This video shows the second suicide #bombing detonated while civilians were trying to help those wounded from the initial first blast. 🔞(Attention the video contains harsh photage) #BreakingNews #Iraq #Baghdad #العراق #بغداد pic.twitter.com/fu7V03dT9r

