شاعرة سوداء شابة تخطف الأضواء في حفل تنصيب بايدن (فيديو)

خطفت شاعرة شابة الأضواء خلال حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء، حين ألقت قصيدةً من نظمها دعت فيها مواطنيها إلى الوحدة.

وبردائها الأصفر وشعرها المطوق بتاج أحمر، أسرت أماندا غورمان، بكلماتها وأدائها الحاضرين على أدراج الكابيتول والمشاهدين خلف الشاشات.

أماندا غورمان التي تبلغ من العمر 22 عاماً فقط والمتحدرة من لوس أنجلوس ألقت من على منصة التنصيب قصيدة بعنوان “ذي هيل وي كلايمب” (التل الذي نتسلقه)، في إشارة إلى “الكابيتول هيل”، مقر الكونغرس الذي اقتحمه حشد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب في 6 يناير/ كانون الثاني.

وفي القصيدة التي كتبتها بعد هذا الهجوم الدموي الذي خلف 5 قتلى وصدم الولايات المتحدة والعالم، تحدثت مورغان عن “قوة من شأنها أن تمزق أمتنا بدلا من تقاسمها”، وأضافت “كاد هذا الجهد أن ينجح، لكن إذا كان ممكنا للديمقراطية أن تتأخر أحيانا، فمن غير الممكن أن تُهزم دائما”.

وأسرت الشابة الحضور بصوتها الهادئ وحركاتها الرشيقة، وألقت قصيدتها بأداء لافت وثقة عالية، بعدما وجدت في كتابة الشعر وسيلة للتغلب على التلعثم الذي عانت منه في طفولتها، تماما كما فعل بايدن حين كان صغيرا.

