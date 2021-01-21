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شاعرة سوداء شابة تخطف الأضواء في حفل تنصيب بايدن (فيديو)

أسرت أماندا غورمان بكلماتها وأدائها الحاضرين على أدراج الكابيتول (موافع التواصل)
أسرت أماندا غورمان بكلماتها وأدائها الحاضرين على أدراج الكابيتول (موافع التواصل)
21/1/2021-|آخر تحديث: 21/1/202102:38 PM (مكة المكرمة)

خطفت شاعرة شابة الأضواء خلال حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء، حين ألقت قصيدةً من نظمها دعت فيها مواطنيها إلى الوحدة.

وبردائها الأصفر وشعرها المطوق بتاج أحمر، أسرت أماندا غورمان، بكلماتها وأدائها الحاضرين على أدراج الكابيتول والمشاهدين خلف الشاشات.

أماندا غورمان التي تبلغ من العمر 22 عاماً فقط والمتحدرة من لوس أنجلوس ألقت من على منصة التنصيب قصيدة بعنوان “ذي هيل وي كلايمب” (التل الذي نتسلقه)، في إشارة إلى “الكابيتول هيل”، مقر الكونغرس الذي اقتحمه حشد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب في 6 يناير/ كانون الثاني.

وفي القصيدة التي كتبتها بعد هذا الهجوم الدموي الذي خلف 5 قتلى وصدم الولايات المتحدة والعالم، تحدثت مورغان عن “قوة من شأنها أن تمزق أمتنا بدلا من تقاسمها”، وأضافت “كاد هذا الجهد أن ينجح، لكن إذا كان ممكنا للديمقراطية أن تتأخر أحيانا، فمن غير الممكن أن تُهزم دائما”.

وأسرت الشابة الحضور بصوتها الهادئ وحركاتها الرشيقة، وألقت قصيدتها بأداء لافت وثقة عالية، بعدما وجدت في كتابة الشعر وسيلة للتغلب على التلعثم الذي عانت منه في طفولتها، تماما كما فعل بايدن حين كان صغيرا.

وفي مستهل قصيدتها وصفت الشاعرة نفسها بأنها “فتاة سوداء نحيفة، تنحدر من الرقيق ، ربتها أم عزباء، بإمكانها أن تحلم بأن تصبح رئيسة، لتجد نفسها تتلو قصيدة أمام رئيس”.

وفازت مورغان بأول جائزة شعرية لها حين كان عمرها لا يزال 16 عاما، وما هي إلا 3 سنوات حتى فازت بجائزة “أفضل شاعرة شابة” في البلاد وذلك أثناء دراستها علم الاجتماع في جامعة هارفرد المرموقة.

غورمان تنحني بعد أن ألقت قصيدة خلال حفل تنصيب بايدن في مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن (ر ويترز)

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية فإن السيدة الأولى جيل بايدن هي التي اقترحت على منظمي حفل التنظيم اسم مورغان بعدما حضرت إحدى قراءاتها الشعرية.

وفي ديسمبر/ كانون الأول طلب منها المنظمون كتابة قصيدة لأمريكا موحدة، انسجاما مع روح خطاب بايدن.

وبالفعل فقد كانت الشاعرة الشابة على قدر المسؤولية إذ كتبت “سنحول هذا العالم الجريح إلى عالم رائع آخر”.

وأضافت “هناك دائما نور، لو أننا فقط شجعان بما فيه الكفاية لرؤيته، لو أننا فقط شجعان بما فيه الكفاية لنكونه”.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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