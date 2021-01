تزامنا مع تنصيب بايدن.. حرق العلم الأمريكي وتظاهر العشرات أمام الكونغرس في عدة ولايات (فيديو وصور)

شهد عددٌ من الولايات المتحدة الأمريكية مظاهرات لعشرات من أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب أمام مقرات مباني الكونغرس (الكابيتول)، تزامنا مع حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن وسط تعزيزات أمنية غير مسبوقة.

وتداول صحفيون وشهود عيان مقاطع فيديو لتظاهر العشرات في ولايات مثل فلوريدا وكاليفورنيا ويوتا، بينما شهدت ولاية كولورادو حرق العلم الأمريكي أمام مبنى الكابيتول، وسط تواجد قوات الشرطة.

A few dozen Antifa affiliated demonstrators marching down P Street in Sacramento. pic.twitter.com/V5HfHeJGNx — Guy Marzorati (@GuyMarzorati) January 20, 2021

وأظهرت صور متداولة لمباني الكابيتول حشودا صغيرة لبعض المتظاهرين الذين حملوا لافتات ضد تنصيب بايدن، ونائبته كامالا هاريس، بينما رفع البعض الآخر شعارات مؤيدة لهما.

وانتهت مراسم تنصيب بايدن، دون وقوع أي حوادث أمنية؛ إذ لم تشهد واشنطن سوى احتجاجات محدودة لدعم الرئيس السابق ترمب.

Controversy between a Trump supporter and self-identified medics. (They’ve since distanced from each other, and things are back to being pretty quiet.) #copolitics #InaugurationDay pic.twitter.com/awQTj8HyiP — Alayna Alvarez (@alaynaEalvarez) January 20, 2021

ولم تتحقق المخاوف من مظاهرات محتملة مؤيدة لترمب تحرض على الاضطرابات في واشنطن، وفي مباني الكونغرس في جميع أنحاء البلاد.

وكانت قد عبأت أكثر من 12 ولاية حرسها الوطني للمساعدة في تأمين أبنية الكونغرس بكل ولاية في أعقاب تحذير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) من احتجاجات مسلحة لمتطرفين يمينيّين ممن شجعهم الهجوم الدامي على مبنى الكونغرس الأمريكي في واشنطن في 6 يناير/كانون الثاني الجاري الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص.

Profanity warning: protestors marched here from Neely Johnson Park. We’re seeing black lives matter flags, and people pounding on the fence yelling at CHP and Law Enforcement at the Capitol @CBSSacramento pic.twitter.com/e4aacvcClB — Marissa Perlman (@MPerlmanNews) January 20, 2021

A handful of people are outside of the #Utah Capitol. Signs reading “Stop the Lies” and “Armed protest is an act of intimidation” #utpol #utleg pic.twitter.com/2ErNAG2bWP — Katie McKellar (@KatieMcKellar1) January 20, 2021

Breaking: a handful of demonstrators, some supporting Biden and others Trump are outside the state Capitol in Harrisburg. #wpxi pic.twitter.com/ozh9WwP4Jd — Rick Earle (@WPXIRickEarle) January 20, 2021

The three protesters outside the Georgia State Capitol are live-streaming Biden’s speech.

Though she isn’t happy about the outcome of the election, Elizabeth Webb (right) says she’s willing to give him a chance. pic.twitter.com/Zw9XHSSXez — Shaddi Abusaid (@ShaddiAbusaid) January 20, 2021