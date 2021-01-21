تركيا: طائراتنا المسيّرة ستحلق في أجواء أوربا قريبا

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، إن الطائرات المسيّرة من طراز بيرقدار والعنقاء، ستحلق في الأجواء الأوربية قريبا، وإن وتركيا ستنتقل إلى دوري العمالقة في مجال الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته، عبر اتصال مرئي الخميس، في ملتقى الصناعات الدفاعية الثالث بإسطنبول.

وأوضح ورانك أن الاستثمارات التي قامت بها تركيا خلال السنوات الخمس الأخيرة، ستنقل البلاد إلى دوري العمالقة في مجال الصناعات الدفاعية.

وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك (وكالة الأناضول)

وأضاف أن الصناعات الدفاعية تعد من أبرز العوامل التي تضمن استقلالية البلاد، وأن قيمة صادرات القطاع بلغت 3 مليارات دولار 2020.

وأشار إلى أن تركيا تسعى لرفع نسبة الإنتاج المحلي في الصناعات الدفاعية إلى 75%، مع حلول عام 2023.

ولفت إلى أن القيمة الإجمالية للصناعات الدفاعية في تركيا ارتفعت إلى 60 مليار دولار، بعد أن كانت بحدود 5.5 مليار دولار 2002.

وتابع قائلالا “شركاتنا الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية، بدأت تحتل مراكز متقدمة عالميا، وخلال المرحلة القادمة سنكون من اللاعبين الرئيسيين اقليميا ودوليا”.

تسريع الخطى

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال الشهر الماضي إن تركيا ستسرع الخطى في الصناعات الدفاعية لتبلغ الريادة العالمية، وذلك ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على أنقرة إثر تزودها بمنظومة الدفاع الجوي الروسية “إس-400”.

وأشار خلال مشاركته في مراسم افتتاح الجزء الثاني من الطريق السريع بين ولايتي نيغدا وأنقرة، عبر تقنية الاتصال المرئي أن الهدف الأساسي للعقوبات، قطع الطريق أمام القفزات التي بدأتها تركيا في الصناعات الدفاعية لجعلها تعتمد على الخارج.

واعتبر أن العقوبات الأمريكية تمثل هجوما صارخا على الحقوق السيادية التركية.

وأضاف “عقب العقوبات الأمريكية سنسرع من خطواتنا في طريق بناء الصناعات الدفاعية لتبلغ الريادة العالمية”.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

وشدد أردوغان على أن تركيا ستضاعف جهودها من أجل استقلال الصناعات الدفاعية من كافة النواحي، وأنها ستقف بقوة إلى جانب رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية وبقية المسؤولين في المؤسسة الذين استهدفتهم العقوبات الأمريكية.

وأوضح أنه تلقى أخبارا سارة جديدة حول الصناعات الدفاعية التركية قائلا إن “أول منظومة صواريخ دفاعية محلية الصنع من قبل شركتي أسيلسان وروكتسان، أتمت آخر اختبار لها بنجاح”.

وأضاف أنه تم استخدام رأس حربي من إنتاج معهد أبحاث وتطوير الصناعات الدفاعية التابعة لهيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية “توبيتاك سيغ”، حيث نجحت في إصابة طائرة فائقة السرعة على مدى بعيد.