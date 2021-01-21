البث الحي
سياسة|أمريكا

البيت الأبيض: بايدن سيترك آليات محاكمة ترمب لمجلس الشيوخ

الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن (غيتي)
الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن (غيتي)
21/1/2021-|آخر تحديث: 21/1/202102:32 PM (مكة المكرمة)

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي يوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيترك آليات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب لمجلس الشيوخ.

وقالت في إفادة بالبيت الأبيض “نحن على ثقة من أن مجلس الشيوخ يمكنه أداء واجبه الدستوري مع الاستمرار في إدارة أعمال الشعب الأمريكي”.

وأضافت “سيترك الآليات والتوقيت والتفاصيل الخاصة بكيفية مضي الكونغرس في إجراءات المحاكمة لهم”.

وكان 232 نائبا في مجلس النواب -بينهم 10 جمهوريين- قد أيدوا قرار مساءلة ترمب، مقابل 197 نائبا أعلنوا رفضهم، وأصبح ترمب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه الاتهامات الداعية للعزل مرتين.

واعتبر مشروع القرار أن ترمب حرض أنصاره على اقتحام الكونغرس، وممارسة النهب والدمار والقتل فيه، وأظهر بذلك أنه “سيكون مصدر تهديد للأمن القومي والديمقراطية والدستور في حال السماح له بالبقاء في منصبه”.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لدى توقيعها على قرار الاتهام تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشيوخ إن “مجلس النواب أظهر اليوم، بمشاركة من الحزبين، أن ما من أحد فوق القانون، ولا حتى رئيس الولايات المتحدة”، مكرّرة التحذير من أن ترمب يشكل “خطرا واضحا وفوريا” على البلاد.

وتمر الإجراءات الرامية إلى عزل الرئيس الأمريكي ومحاسبته في مرحلتين، الأولى: هي إعداد مجلس النواب مواد المساءلة ولائحة الاتهامات والتصويت للمصادقة عليها، وهو ما حصل.

ثم تنتقل الإجراءات إلى المرحلة الثانية، بمراجعة  مجلس الشيوخ ملف الاتهامات النيابية وسماع الحجج القانونية، حيث يواجه الشخص المعني بالعزل المحاكمة، والعقوبة المحتملة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

تركيا: طائراتنا المسيّرة ستحلق في أجواء أوربا قريبا

الطائرة المسية التركية أكنجي

ميدل إيست آي: رغم جائحة كورونا.. مصر تنفق 23 مليار دولار على قطار سريع

الإعلان عن مشروع قطار فائق السرعة من العين السخنة إلى العلمين يثير جدلا بين المصريين (مواقع التواصل)

تحليل: بريطانيا وتركيا تؤسسان تحالفا قويا بعد بريكست

بلغ حجم التجارة بين البلدين أكثر من 25 مليار دولار 2019 (تويتر)

تركيا تعلق على توسيع اليونان لمياهها الإقليمية في البحر الأيوني

قارب صيد في مياه بحر إيجه (ر ويترز)
الأكثر قراءة

الرئيس يغازل زوجته ورواج أغنية لأوباما ودعوة مسلمة.. مشاهد مرتبطة بحفل تنصيب بايدن (فيديو)

بايدن وزوجته جيل في يوم التنصيب (رويترز)

تويتر يغلق حساب السفارة الصينية في واشنطن بسبب تغريدة عن مسلمات الإيغور

تتهم واشنطن ومنظمات حقوقية السلطات الصينية باحتجاز مليون شخص على الأقل من أبناء الإيغور في معسكرات احتجاز (غيتي)

تقرير فرنسي يوصي بتكريم خونة الجزائر

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يستقبل المؤرخ بنجامان ستورا (روتيرز)

حذاء كامالا هاريس يسبب إحراجا لمجلة الموضة الشهيرة “فوغ”

نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس