البيت الأبيض: بايدن سيترك آليات محاكمة ترمب لمجلس الشيوخ

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي يوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيترك آليات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب لمجلس الشيوخ.

وقالت في إفادة بالبيت الأبيض “نحن على ثقة من أن مجلس الشيوخ يمكنه أداء واجبه الدستوري مع الاستمرار في إدارة أعمال الشعب الأمريكي”.

وأضافت “سيترك الآليات والتوقيت والتفاصيل الخاصة بكيفية مضي الكونغرس في إجراءات المحاكمة لهم”.

وكان 232 نائبا في مجلس النواب -بينهم 10 جمهوريين- قد أيدوا قرار مساءلة ترمب، مقابل 197 نائبا أعلنوا رفضهم، وأصبح ترمب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه الاتهامات الداعية للعزل مرتين.

واعتبر مشروع القرار أن ترمب حرض أنصاره على اقتحام الكونغرس، وممارسة النهب والدمار والقتل فيه، وأظهر بذلك أنه “سيكون مصدر تهديد للأمن القومي والديمقراطية والدستور في حال السماح له بالبقاء في منصبه”.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لدى توقيعها على قرار الاتهام تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشيوخ إن “مجلس النواب أظهر اليوم، بمشاركة من الحزبين، أن ما من أحد فوق القانون، ولا حتى رئيس الولايات المتحدة”، مكرّرة التحذير من أن ترمب يشكل “خطرا واضحا وفوريا” على البلاد.

وتمر الإجراءات الرامية إلى عزل الرئيس الأمريكي ومحاسبته في مرحلتين، الأولى: هي إعداد مجلس النواب مواد المساءلة ولائحة الاتهامات والتصويت للمصادقة عليها، وهو ما حصل.

ثم تنتقل الإجراءات إلى المرحلة الثانية، بمراجعة مجلس الشيوخ ملف الاتهامات النيابية وسماع الحجج القانونية، حيث يواجه الشخص المعني بالعزل المحاكمة، والعقوبة المحتملة.