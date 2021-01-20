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مصر: استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر

وزير الخارجية المصري سامح شكري (رويترز)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (رويترز)
20/1/2021-|آخر تحديث: 20/1/202103:39 PM (مكة المكرمة)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، اليوم الأربعاء، اتفاق مصر وقطر على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن ذلك يأتي اتصالًا بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان العُلا.

وأكد بيان الخارجية المصرية أن مصر وقطر تبادلتا اليوم الأربعاء مذكرتين رسميتين، اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

كانت مصر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران 2017 ضمن عدة إجراءات اتخذها رباعي دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) ضد قطر.

استئناف حركة الطيران

واستأنفت مصر وقطر يوم الاثنين الرحلات الجوية بين البلدين، وأعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استئناف رحلاتها إلى مصر مع رحلات يومية إلى مطار القاهرة الدولي.

وأشارت إلى أنه بعد استئناف الرحلات إلى القاهرة، ستعاود تشغيل رحلاتها إلى مطار الإسكندرية الدولي في مصر اعتباراً من 25 يناير/كانون ثاني 2021، موضحة أنها ستسير رحلة يومياً إلى القاهرة ورحلتين أسبوعياً إلى الإسكندرية.

وفي صباح الإثنين الماضي، وصلت إلى مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، أولى طائرات مصر للطيران وذلك بعد قرار سلطة الطيران المدني برفع حظر الطيران.

وفي 12 يناير/كانون ثان الجاري، أعلنت مصر رفع الحظر عن رحلات شركات الطيران القطرية المفروض منذ أكثر من 3 سنوات، عقب إتمام المصالحة الخليجية بين الرباعي العربي (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) والدوحة.

كما جاءت هذه الخطوة بعد أيام قليلة من إعلان السعودية والإمارات والبحرين فتح كافة الحدود البحرية والجوية والبرية مع قطر، عقب انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي بمدينة العلا السعودية.

المصدر : الجزيرة مباشر

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