ترك خطابا لبايدن.. ترمب يغادر البيت الأبيض للمرة الأخيرة (فيديو)

غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب البيت الأبيض صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي قبل ساعات من انتهاء ولايته الرئاسية، من دون استقبال خلفه الديموقراطي جو بايدن الذي سيؤدي اليمين ظهراً.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن متحدث باسم البيت الأبيض قوله، إن ترمب ترك خطابا مكتوبا للرئيس جو بايدن في مكتب البيت الأبيض قبيل مغادرته، دون مزيد من التفاصيل عن مضمون الرسالة.

وأقلعت المروحية الرئاسية “مارين وان” وعلى متنها دونالد وميلانيا ترمب في الساعة 08:15 (13:15 بتوقيت غرينتش) من حدائق البيت الأبيض.

وتحدث ترمب بشكل مقتضب عن ولاية “رائعة امتدت على أربع سنوات” تمثل “شرف العمر”.

#مباشر: الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد #ترمب يصل قاعدة أندروز الجوية في ميرلاند ليحضر حفل وداع في المطار قبيل مغادرته إلى مقر إقامته في فلوريدا https://t.co/W8y0qQV1cx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 20, 2021

ولن يحضر ترمب حفل تنصيب بايدن، في واقعة هي الأولى منذ نحو نصف قرن، إذ يرفض رئيس سابق للولايات المتحدة حضور حفل تنصيب خليفته.

من ناحيته، قال بايدن إن الولايات المتحدة تشهد “يوما جديدا” الأربعاء فيما يستعد ليصبح الرئيس السادس والأربعين للبلاد في مراسم تقام في وشنطن.

وقال بايدن بعد دقائق قليلة على مغادرة ترمب “واشنطن في نهاية ولاية مضطربة من أربع سنوات. إنه يوم جديد في الولايات المتحدة”.