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تويتر تحول الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي ونائبه إلى جو بايدن وكامالا هاريس

بايدن وهاريس خلال حفل التنصيب رسميا (رويترز)
بايدن وهاريس خلال حفل التنصيب رسميا (رويترز)
20/1/2021

قالت شركة تويتر إنها قامت بتحويل ملكية الحسابات المؤسساتية الرسمية للرئيس الأمريكي السابق ونائبه، إلى الرئيس الجديد جو بايدن ونائبته كامالا هاريس مباشرة بعد تأديتهما اليمين الدستورية.

وقامت شركة تويتر بمنح حساب “بوتوس” وهو الحساب الرسمي لرئيس الولايات المتحدة، للرئيس جو بايدن، إلى جانب عشرة حسابات رسمية أخرى في البيت الأبيض منها حساب خاص لزوجة الرئيس الأمريكي” “فلوتوس”، وحساب آخر للمتحدث باسم البيت الأبيض. كما انتقل المسمى الوظيفي لحساب مايك بنس نائب الرئيس السابق، إلى كامالا هاريس.

وقال نك باسيليو، المتحدث باسم تويتر” إن مؤسسته تعمل بنشاط لدعم انتقال حسابات تويتر المؤسسية للبيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني 2021، كما فعلنا في الانتقال الرئاسي في عام 2017. وستتم هذه العملية بالتشاورالوثيق مع إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية”

ويتميز حساب “بوتوس” على تويتر، الذي يتألف من الأحرف اللاتينية الأولى لعبارة رئيس الولايات المتحدة، بأنه  الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي الجديد. وأنه يختلف كليًا عن الحساب الذي اعتاد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب على استخدامه.

وجاءا التغريدة الأولى للرئيس الأمريكي جو بايدن على حسابة الرسمي الجديد مختلفة عن سابقه، حيث أكد بايدن بأنه “لا يوجد وقت نضيعه عندما يتعلق الأمر بمعالجة الأزمات التي نواجهها؛ لهذا السبب، أتوجه اليوم إلى المكتب البيضاوي للعمل بشكل صحيح لتقديم إجراءات جريئة وإغاثة فورية للعائلات الأمريكية”.

يشار إلى أن كل من موقعي  تويتر وفيسبوك قاما بتعليق حسابات الرئيس السابق دونالد  ترامب لأجل غير مسمى بسبب انتهاكه قواعد وسياسة الاستخدام.

 

وبدأ بايدن عهدته اليوم بتوقيع 3 مراسيم رئاسية في الكونغرس مباشرة بعد أدائه اليمين الدستورية وبداية ولايته رسميا، ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، خلفا للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب.

وأكد بايدن في خطابه أثناء حفل التنصيب، على انتصار الديمقراطية وأنه سيكون رئيسا لكل الأمريكيين، ووعد بـ”إلحاق الهزيمة بنزعة تفوق العرق الأبيض والإرهاب الداخلي”، بعد أسبوعين على اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول).

وقبيل حفل التنصيب أكد مستشارو بايدن أنه سيصدر فور دخوله البيت الأبيض 15 أمرًا رئاسيًا، يبطل فيها إجراءات اتخذتها إدارة ترمب، منها إلغاء سياسات تراب للهجرة، وإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أمريكية

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