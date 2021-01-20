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إيران تفرض عقوبات على ترمب وعدد من وزرائه

الرئيس الإيراني حسن روحاني (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب ((أرشيفية) غيتي)
الرئيس الإيراني حسن روحاني (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب ((أرشيفية) غيتي)
19/1/2021-|آخر تحديث: 20/1/202112:21 AM (مكة المكرمة)

فرضت إيران عقوبات على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب، وعدد من الوزراء والمستشارين من إدارته شاركوا في حملته لممارسة “الضغط الأقصى” على إيران.

وتشمل هذه العقوبات منع السفر وتجميد أصول مالية لترمب ومسؤولين أمريكيين آخرين مستهدفين، يُحتمل أن يكونوا يمتلكونها في إيران.

و جاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الإيرانية، أن هذه  التدابير اتخذت بموجب قانون صادرعام 2017 تحت عنوان “محاربة انتهاكات الحقوق الإنسانية ونزعة المغامرة والأعمال الإرهابية للولايات المتحدة في المنطقة” .

وبالإضافة إلى ترمب الذي يغادرالبيت الأبيض، اليوم الأربعاء، تستهدف العقوبات خصوصاً وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوتشن وكذلك وزير الدفاع مارك إسبر.

كما تضمّ اللائحة أيضاً المديرة السابقة لوكالة الاستخبارات المركزية “سي آي ايه” جينا هاسبل ومستشار ترمب السابق لشؤون الأمن القومي جون بولتون، والمبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك وخلفه إليوت أبرامز.

وبالنظر إلى مجموع العقوبات الأمريكية المفروضة على الجمهورية الإسلامية، والهجمات المتكررة التي كان يشنها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته والأشخاص المستهدفون بالعقوبات على إيران، من شبه المستبعد أن يكون هؤلاء يمتلكون أصولاً في إيران أو أن تكون لديهم نية زيارة طهران.

وكانت كل من إيران والولايات المتحدة قد قطعتا علاقاتهما الدبلوماسية منذ العام 1980.     

وفي العام 2015 قرر ترمب الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني، وأعاد فرض عقوبات كان ينصّ الاتفاق على رفعها مقابل الحد من البرنامج النووي الإيراني.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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