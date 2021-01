صالحي ..إيران تعتزم البدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%

كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اعتزام إيران إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 20%، وهو معدّل أعلى بكثير من ذلك المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى في 2015.

وأضاف بيان الوكالة الدولية "رسالة إيران للوكالة لم تذكر متى ستبدأ أنشطة التخصيب تلك".

ومن جانبه أعلن رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، علي أكبر صالحي، عن رسالة إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إنتاج الوقود بنسبة 20%.

ورهن صالحي البدء في عملية التخصيب بمنح الرئيس الإيراني الضوء الأخضر لذلك.

وتابع صالحي في تصريحات إعلامية، أمس الجمعة :"أرسلنا رسالة إلى ممثل الجمهورية الإسلامية في فيينا ليسلمها للوكالة ليأتي المفتشون لفتح الأختام. بحسب وكالة مهر للأنباء

وأشار إلى أنه يتعين علينا استبدال كبسولة غاز اليورانيوم في المستقبل القريب تحت إشراف الوكالة.

وكشف السفير الروسي لدى الوكالة ميخائيل أوليانوف، في وقت سابق عبر حسابه على تويتر، عن قرار إيران مشيرا إلى تقرير سلّمه المدير العام رافايل غروسي إلى مجلس الحكام.

#IAEA DG reported to the Board of Governors and #UNSC about intention of #Tehran to start enrichment op to 20%. Usually such confidential reports are leaked to media in 10 minutes. Today it happened in about 2 hours. The person who leaks is a human being – relaxed on the holiday.

