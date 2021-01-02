شاهد: أردوغان يفتتح جسرا الرابع من نوعه في العالم شرقي تركيا

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، جسر ونفق "كومورهان" بين ولايتي إلازيغ وملاطية شرقي تركيا، والذي يعتبر الرابع من نوعه في العالم.

وقال أردوغان، في كلمة عبر اتصال مرئي من إسطنبول، خلال مراسم الافتتاح، إن جسر "كومورهان" يعد رابع أكبر مشروع من نوعه في العالم، من حيث ارتفاع برجه الوحيد 168.5 أمتار وطول القسم المعلق الأوسط 380 مترا.

ويقع الجسر البالغ طوله الإجمالي 660 مترا فوق نهر الفرات، ومن شأنه توفير الكثير من الوقت والمحروقات في المنطقة.

وقال الرئيس التركي إن الجسر هو صرح أنشئ بالإمكانيات المحلية بنسبة 100 بالمئة، وهو أحد رموز قوة وقدرات الهندسة التركية.

وأردف أن تكلفة هذا المشروع تبلغ 720 مليون ليرة تركية (نحو 96 مليون دولار).

ونوه إلى أن جسر كومورهان يعتبر نقطة وصل مهمة بين الاتجاهات الأربعة داخل تركيا، فضلا عن تشكيله رابطة بين ألازيغ وملاطية.

ويبلغ الطول الإجمالي للمشروع 5 آلاف و155 مترا، حيث يضم جسرا بطول 660 مترا، ونفقين بطول 2400 متر، وطرقات بطول 2095 مترا.