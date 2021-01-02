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بالتزامن مع جلسة الكونغرس للإعلان عن الفائز ..ترمب يعلن مظاهرات حاشدة وأدلة جديدة ستشهدها واشنطن الأربعاء

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب رويترز
الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب رويترز
2/1/2021

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عن خروج تظاهرات لمناصريه الأربعاء القادم، وذلك بالتزامن مع إعلان الكونغرس الأمريكي عن النتائج النهاية للانتخابات الأمريكية، وتسمية الرئيس المنتخب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية الـ46 .

وقال ترمب في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن مظاهرة كبيرة ستقام في واشنطن في السادس من الشهر الجاري، مكررا طلبه بوقف ما أسماه سرقة الانتخابات.

وكتب ترمب "حقّقنا فوزًا كبيرًا!"، واعدًا بتقديم "عدد كبير من الأدلّة" خلال هذا التجمّع.

وأشار ترمب إلى أن لديه كما هائلا من الأدلة عن تزيف نتائج الانتخابات لصالح منافسه جو بايدين.

ويتحدث ترمب عن عمليات تزوير في الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر الماضي، وقدم العديد من الطعون لبطلان عملية الفرز إلا إنها قبولت بالرفض من قبل محاكم الولايات المختلفة، ووسط توقعات بأن يرفض 140 نائبا جمهوريا نتيجة الانتخابات، خلال التصديق النهائي  للكونغرس على فوز جو بايدن.

قال ترمب في تغريدة أخرى: "قبل مناقشة الفساد الهائل الذي حدث في انتخابات 2020، والذي يمنحنا أصواتًا أكثر بكثير مما هو ضروري للفوز بجميع الولايات المتأرجحة (نحتاج فقط إلى ثلاث).

وتابع؛ يجب ملاحظة أن المجالس التشريعية للولاية لم تكن مسؤولة بأي شكل من الأشكال بالنسبة للتغييرات الهائلة التي تم إجراؤها على عملية التصويت.

وأضاف:"تم إجراء العديد من التغييرات على عجل قبل الانتخابات، وبالتالي فإن انتخابات الولاية بأكملها ليست قانونية أو دستورية".

وتابع: بالإضافة إلى ذلك، فإن مرسوم موافقة جورجيا غير دستوري، وبالتالي فإن الانتخابات الرئاسية للولاية لعام 2020 غير قانونية وغير صالحة، وسيشمل ذلك انتخابي مجلس الشيوخ الحاليين في ولاية ويسكونسن، كل هذا دون حتى مناقشة ملايين الأصوات المزورة التي تم الإدلاء بها أو تعديلها.

تأتي حملة ترمب، وسط هجومه الجمهوريين في مجلس الشيوخ، الذين مرروا مشروع قانون ميزانية الدفاع، وصوتوا على تجاوز الفيتو الرئاسي ضده، واتهمهم بتفويت الفرصة على التخلص من سيطرة شركات التكنولوجيا.

كما وجه ترمب انتقادات لهم بسبب رفضهم لمقترحه بتخصيص 2000 دولار كمساعدة لكل أمريكي، بدلا من 600 دولار، في إطار حزمة التحفيز المالية للتعافي من فيروس كورونا.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية، أمس الجمعة، على أبطال "فيتو" ترمب حول مشروع قانون الإنفاق الدفاعي.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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