بالتزامن مع جلسة الكونغرس للإعلان عن الفائز ..ترمب يعلن مظاهرات حاشدة وأدلة جديدة ستشهدها واشنطن الأربعاء

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عن خروج تظاهرات لمناصريه الأربعاء القادم، وذلك بالتزامن مع إعلان الكونغرس الأمريكي عن النتائج النهاية للانتخابات الأمريكية، وتسمية الرئيس المنتخب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية الـ46 .

وقال ترمب في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن مظاهرة كبيرة ستقام في واشنطن في السادس من الشهر الجاري، مكررا طلبه بوقف ما أسماه سرقة الانتخابات.

The BIG Protest Rally in Washington, D.C., will take place at 11.00 A.M. on January 6th. Locational details to follow. StopTheSteal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2021

وكتب ترمب "حقّقنا فوزًا كبيرًا!"، واعدًا بتقديم "عدد كبير من الأدلّة" خلال هذا التجمّع.

Massive amounts of evidence will be presented on the 6th. We won, BIG! https://t.co/ymncRrNR5t — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2021

وأشار ترمب إلى أن لديه كما هائلا من الأدلة عن تزيف نتائج الانتخابات لصالح منافسه جو بايدين.

ويتحدث ترمب عن عمليات تزوير في الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر الماضي، وقدم العديد من الطعون لبطلان عملية الفرز إلا إنها قبولت بالرفض من قبل محاكم الولايات المختلفة، ووسط توقعات بأن يرفض 140 نائبا جمهوريا نتيجة الانتخابات، خلال التصديق النهائي للكونغرس على فوز جو بايدن.

قال ترمب في تغريدة أخرى: "قبل مناقشة الفساد الهائل الذي حدث في انتخابات 2020، والذي يمنحنا أصواتًا أكثر بكثير مما هو ضروري للفوز بجميع الولايات المتأرجحة (نحتاج فقط إلى ثلاث).

وتابع؛ يجب ملاحظة أن المجالس التشريعية للولاية لم تكن مسؤولة بأي شكل من الأشكال بالنسبة للتغييرات الهائلة التي تم إجراؤها على عملية التصويت.

Before even discussing the massive corruption which took place in the 2020 Election, which gives us far more votes than is necessary to win all of the Swing States (only need three), it must be noted that the State Legislatures were not in any way responsible for the massive…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2021

وأضاف:"تم إجراء العديد من التغييرات على عجل قبل الانتخابات، وبالتالي فإن انتخابات الولاية بأكملها ليست قانونية أو دستورية".

وتابع: بالإضافة إلى ذلك، فإن مرسوم موافقة جورجيا غير دستوري، وبالتالي فإن الانتخابات الرئاسية للولاية لعام 2020 غير قانونية وغير صالحة، وسيشمل ذلك انتخابي مجلس الشيوخ الحاليين في ولاية ويسكونسن، كل هذا دون حتى مناقشة ملايين الأصوات المزورة التي تم الإدلاء بها أو تعديلها.

….is therefore both illegal and invalid, and that would include the two current Senatorial Elections. In Wisconsin, Voters not asking for applications invalidates the Election. All of this without even discussing the millions of fraudulent votes that were cast or altered! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2021

تأتي حملة ترمب، وسط هجومه الجمهوريين في مجلس الشيوخ، الذين مرروا مشروع قانون ميزانية الدفاع، وصوتوا على تجاوز الفيتو الرئاسي ضده، واتهمهم بتفويت الفرصة على التخلص من سيطرة شركات التكنولوجيا.

كما وجه ترمب انتقادات لهم بسبب رفضهم لمقترحه بتخصيص 2000 دولار كمساعدة لكل أمريكي، بدلا من 600 دولار، في إطار حزمة التحفيز المالية للتعافي من فيروس كورونا.

Our Republican Senate just missed the opportunity to get rid of Section 230, which gives unlimited power to Big Tech companies. Pathetic!!! Now they want to give people ravaged by the China Virus $600, rather than the $2000 which they so desperately need. Not fair, or smart! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2021

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية، أمس الجمعة، على أبطال "فيتو" ترمب حول مشروع قانون الإنفاق الدفاعي.