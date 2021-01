قطر: حان الوقت لبدء حوار بين دول الخليج وإيران

دعا وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دول الخليج للدخول في حوار مع إيران، وأعلن عن استعداد الدوحة للوساطة بين الطرفين.

وقال الوزير القطري في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ إن قطر حثت دول الخليج العربية على الدخول في حوار مع إيران وإن هذا هو الوقت المناسب للدوحة للتوسط في مفاوضات.

وأضاف في المقابلة التي أجريت معه إن دول مجلس التعاون الخليجي لديها أيضا نفس الرغبة.

Qatar has urged Gulf Arab nations to enter a dialog with Iran, saying the time was right for Doha to broker negotiations https://t.co/ZaiXMcZh05

— Bloomberg (@business) January 19, 2021